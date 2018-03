Medici sempre presenti al distretto sanitario di Montorio al Vomano

MONTORIO AL VOMANO. Grazie all’accordo integrativo aziendale siglato circa un anno fa con la Asl di Teramo, i medici di famiglia hanno avviato ieri le attività dell’Unità complessa di cure primarie (UCCP) presso il Distretto sanitario di base di Montorio al Vomano.

Si tratta di un altro tassello nell’ambito dell’intesa sottoscritta con il direttore generale della Asl di Teramo, Giustino Varrassi, e il direttore del Dipartimento di medicina del territorio, Valerio Profeta, intesa con la quale si è scelto di sperimentare un innovativo modello per le cure primarie in linea con le indicazioni più recenti del Ministero per la Salute.

L’attivazione di tali strutture (vedi anche Villa Rosa di Martinsicuro e Sant'Egidio alla Vibrata), peraltro, ha già prodotto –secopndo quanto riferiscono i medici- risultati sia attraverso la diminuzione degli accessi al pronto soccorso sia tramite la diminuzione della mobilità passiva extraregionale, in particolare verso le Marche.

Nella struttura di Montorio saranno sempre presenti almeno due medici, coadiuvati da addetti alla segreteria ed infermieri, dalle ore 8 alle 20 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle l3. Nelle ore notturne, invece, il servizio di emergenza sarà assicurato grazie alla continuità assistenziale dalla Guardia Medica. Tali attività verranno svolte per tutti gli assistiti residenti nell'ambito territoriale del Distretto di Montorio al Vomano e nel comune di Basciano.



Le Unità complesse di cure primarie, istituite a Montorio al Vomano, Villa Rosa di Martinsicuro, Sant'Egidio alla Vibrata, sono previste anche a Teramo e Atri. Strutture più piccole sorgeranno a Mosciano Sant'Angelo, Notaresco e Bisenti. Medici di base, pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziale (guardia medica), medici specialisti convenzionati e medici dipendenti dei presidi ospedalieri insieme a figure paramediche, assicurano nelle Uccp sia interventi diagnostici (in caso di urgenze brevi e differibili) sia interventi terapeutici ambulatoriali.

«Le Uccp non si sostituiscono agli ambulatori dei medici di famiglia – spiega il segretario provinciale e vice segretario regionale della Fimmg, Ercole Core – ma si integrano con questi garantendo sul territorio, grazie alla sinergia tra medici di base e specialisti, l’assistenza primaria. Nelle strutture come quella appena aperta a Montorio che sarà inaugurata prossimamente, i pazienti possono rivolgersi, 24 ore su 24, per usufruire delle prestazioni urgenti. In questo modo si evitano anche intasamenti e file al pronto soccorso. L’attenzione che la Asl di Teramo sta dimostrando verso la medicina del territorio e la sua riorganizzazione è un modello non solo nella regione Abruzzo ma nel panorama nazionale».