Abruzzo. La Asl di Chieti riduce gli orari del Cup: altri disagi in vista

CHIETI. Un taglio da 300 ore settimanali si abbatte sul Cup della Asl di Chieti. Si tratta di una riduzione di orario che equivale a 10 dipendenti in meno e così diventerà un calvario prenotare visite mediche, analisi e radiografie.

Il Cup è già normalmente in affanno per rispondere alle richieste e questo ulteriore taglio al lavoro degli operatori intaserà inevitabilmente il servizio: salteranno infatti migliaia di telefonate e l’apertura degli sportelli sarà ridotta. Proprio questa scelta rende incomprensibile questa decisione del direttore generale.

La riduzione delle ore è conseguente alla caccia al taglio delle spese, condotta dal manager Francesco Zavattaro dopo che Chiodi ha criticato l’aumento abnorme della voce “beni e servizi” nei bilanci Asl. E così, invece di risparmiare sugli appalti o su altre voci di questo capitolo di bilancio, la mannaia si è abbattuta sull’anello debole e meno tutelato del sistema, cioè sugli operatori del Cup forniti dalle agenzie interinali. Ma non basta: da oggi gli utenti che vogliono prenotare da cellulare «dovranno contattare il numero di rete fissa 0871.357990, con le tariffe previste dal proprio operatore».

Altro che numero verde: si paga la telefonata (con relativa attesa), si paga il ticket, si paga la quota aggiuntiva di 10 euro ed alla fine - quando va bene - la prenotazione è tra sei mesi e a costi maggiori del privato. Un modo originale per “vendere” bene l’assistenza sanitaria pubblica e attirare “clienti”.

Questa riduzione di orario non sembra andare verso la direzione dell’efficienza della nostra sanità.

C’è poi un altro aspetto: ad accettare il taglio senza opporsi minimamente sono stati proprio i dirigenti del servizio, con una condivisione acritica che alleggerisce le responsabilità del manager.

Quando Zavattaro ha proposto il taglio delle ore, nessuno si è opposto o ha segnalato che così si danneggiava il servizio. In realtà nei corridoi Asl si spiega il taglio con i nomi ed i cognomi degli intoccabili che lavorano nei Cup che non hanno subìto riduzioni di orario. Eppure sarebbe bastato applicare un criterio ragionevole, ad esempio ridurre le ore nei Cup dove si registrano meno telefonate e lasciarle inalterate dove si lavora di più. Ma sembra che non sia stato così: al Cup di Francavilla che lavora molto, le ore adesso sono 24 settimanali, a San Giovanni Teatino, che eroga meno prestazioni, sono state lasciate 30 ore. Per non dire delle riduzioni di Chieti dove lo sbandierato aumento dell’orario e del numero degli sportelli aperti è evaporato in pochi mesi.

Lo stesso è capitato al call center (in realtà ce ne sono due: uno quello storico, l’altro quello ereditato dalla Asl di Lanciano che rispondeva da Roma).

Quello storico che lavorava 36 ore a settimana con 10-11 dipendenti è stato portato a 26 ore, quello “romano” a 22, con la contestuale minore disponibilità del servizio. I dirigenti del Cup non hanno aperto bocca. E a dimostrazione di quanta attenzione dedicano al servizio, sabato PrimaDaNoi.it ha telefonato al numero verde poco dopo le 13, ma già non ha ottenuto risposta.

Eppure il disco ripeteva che «il servizio funziona dalle 8 alle 19 di tutti i giorni, mentre il sabato l’orario è 8-15».

Il tasso di incomprensibilità di queste scelte deriva poi dal fatto che i tagli produrranno tanti disagi per nulla: solo un risparmio di circa 5 mila euro a settimana.

Nessun taglio per i consulenti, per lo staff del direttore, per i dirigenti e per il loro aggiornamento: in questi stessi giorni vengono pagati corsi, in particolare alla Bocconi, la cui sola iscrizione costa 3.800 euro, mentre con le spese di viaggio, pasti e albergo il tutto lievita a 5 mila. Come il risparmio sul Cup.



Sebastiano Calella