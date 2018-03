Abruzzo. Rifiutopoli, grazie all’errore Fabrizio Di Stefano “esce” dal processo

PESCARA. Le contestazioni del capo F di imputazione che vede l’ex senatore, oggi deputato, Fabrizio Di Stefano erano inesatte e per questo sarebbe stato leso il diritto alla difesa.

Si gioca tutto sul filo dei cavilli quello che un tempo era il processo ‘Re Mida’ già pesantemente mutilato in seguito alle eccezioni di competenza che hanno portato in giro faldoni a Teramo e Roma e lasciando a Pescara solo una minima parte di tutto il castello accusatorio della procura.

Oggi il giudice Villani ha accolto le eccezioni dei difensori di Di Stefano, Massimo Cirulli e Diego De Carolis, che lamentavano l’indeterminatezza del capo di imputazione rispetto al nuovo reato contestato. In un primo momento la procura contestava a Di Stefano la corruzione mente il gup l’aveva esclusa rubricandola in millantato credito. Tuttavia questa modifica non era ravvisabile nel decreto che dispone il giudizio e per questo errore la posizione di Di Stefano è stata stralciata. In pratica dovrà comparire dinanzi al gup che deciderà se disporre il giudizio offrendo una nuova opportunità di uscire definitivamente dal processo.

Ad ogni modo Di Stefano se non dovesse essere prosciolto dal gup comparirà dinanzi al giudice monocratico di Pescara e non quello collegiale che invece giudicherà gli imputati pescaresi. Di Stefano era stato rinviato a giudizio, nel maggio scorso.

Sempre durante l'udienza odierna, sono state sollevate dalla difesa degli imputati altre eccezioni, tutte per lo più respinte, come quella riguardante la competenza territoriale.

Il difensore di Lanfranco Venturoni, ex assessore alla Sanità e oggi capogruppo Pdl alla Regione, chiedeva lo spostamento del processo a Teramo, tesi non accolta dal giudice poichè l’ipotizzata dazione corruttiva sarebbe avvenuta a Pescara.

Il processo conta oggi cinque imputati, accusati a vario titolo, di corruzione, peculato, abuso e turbativa d'asta. Fra loro figurano l'ex assessore regionale alla Sanità Lanfranco Venturoni e l'imprenditore Rodolfo Di Zio. Secondo quanto contestato dall'accusa, Venturoni avrebbe messo in atto un piano di svuotamento di funzioni della Team Spa, di cui era presidente, per favorire la Deco spa dei fratelli Di Zio e far ottenere a quest'ultima, senza gara d'appalto, l'affidamento della costruzione e gestione di un impianto di bioessicazione di rifiuti a Teramo.