Ospedale di Chieti, declassato il Laboratorio analisi

CHIETI. L’atto aziendale (ultima versione?) della Asl di Chieti declassa il Laboratorio analisi dell’ospedale SS. Annunziata e subito è polemica.

E non tanto per questioni campanilistiche ed organizzative, perché adesso diventa più importante l’omologo laboratorio di Lanciano, le cui professionalità sono altrettanto valide, ma che è nettamente più piccolo e meno attrezzato. Quanto per la mancanza di motivazioni reali per il trasferimento da Chieti a Lanciano di questa Unità operativa complessa, almeno secondo la valutazione che ne da la Cgil Fp, la cui richiesta ufficiale alla Regione è di non approvare questo Atto aziendale e di indicare linee guida inequivocabili per la tutela della salute dei cittadini, altrimenti esposti a queste scelte incomprensibili.

«Più che una scelta meditata e frutto di un confronto – sostengono Maria Piccone, segretario aziendale Cgil medici e Sergio Zinni, responsabile Cgil Fp – questo declassamento sembra rispondere ad un criterio algebrico: tolgo un primario qui e lo aggiungo lì, senza ulteriori valutazioni».

Insomma il manager ha deciso che il Laboratorio di Chieti che «ha volumi di attività (3 mln di analisi) e di complessità diagnostica (è l’unico ad occuparsi di diagnostica genetica e di sequenziamento del Dna)» nettamente superiori a quello di Lanciano, perde il primario e diventa Unità operativa semplice.

Ma la critica della Cgil Fp non si ferma qui: infatti «si assiste alla collocazione ospedaliera di campagne di screening destinate alla popolazione e quindi al territorio, mentre viene etichettata come territoriale l’attività di prevenzione delle malattie tromboemboliche che assiste solo 800 pazienti e che è tipicamente ospedaliera». Anche se poi lo stesso manager riconosce che questo centro deve lavorare in un laboratorio che sul territorio non esiste.

L’impressione che la Cgil ne ricava è la sordità del manager alle richieste di medici ed operatori sanitari in genere che hanno sollecitato inutilmente altre scelte, come l’istituzione di un coordinamento aziendale di epidemiologia ambientale e di malattie infettive e cronico degenerative (che sono tra le cause più diffuse di malattie) o il riconoscimento come Uosd (unità operativa semplice dipartimentale) dell’endoscopia digestiva diagnostica che già funziona all’ospedale di Atessa. Ma la Cgil Fp rileva soprattutto che il manager decide e prepara queste delibere senza tenere in nessun contro l’aspetto dell’informativa sindacale, «un atto formale di ratifica di decisioni già prese che pare essere un metodo sistematico» di questa Asl.

s. c.





LA LETTERA DI DI PRIMIO

Il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio ha inviato una lettera indirizzata al direttore generale della Asl Francesco Zavattaro, con la quale si chiede un confronto per comprendere le ragioni che ridurrebbe ad unità semplice il laboratorio analisi dell’ospedale di Colle dell’Ara. «Non devo certo ricordarle io», scrive il sindaco a Zavattaro, «che il reparto di Patologia Clinica svolge tre milioni di esami l’anno e si trova nel nosocomio con il maggior numero di utenze e prestazioni rese»

Il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio ha inviato una lettera indirizzata al direttore generale della Asl Francesco Zavattaro, con la quale si chiede un confronto per comprendere le ragioni che ridurrebbe ad unità semplice il laboratorio analisi dell’ospedale di Colle dell’Ara. «Non devo certo ricordarle io», scrive il sindaco a Zavattaro, «che il reparto di Patologia Clinica svolge tre milioni di esami l’anno e si trova nel nosocomio con il maggior numero di utenze e prestazioni rese»