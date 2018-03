Sanità, pazienti nefropatici in pellegrinaggio tra i reparti

LANCIANO. Un incontro in cui sono emerse proposte e soluzioni per migliorare l’assistenza dei pazienti nefropatici, dializzati e trapiantati della Provincia di Chieti è quello che si è svolto nei giorni scorsi nella sede Asl di via Spaventa.

Hanno partecipato l’Ared,( associazione regione Abruzzo emodializzati e trapiantati) il direttore sanitario della Asl, Pasquale Flacco, il direttore amministrativo Asl Stefano Spadano, i medici responsabili dei 7 centri dialisi della Provincia (centri di Lanciano, Vasto, Casoli, Atessa, Ortona, Guardiagrele, Chieti) e i direttori sanitari ospedalieri . Un incontro chiesto più volte dall’Ared per presentare alcune criticità .

«Abbiamo affrontato 19 punti che rappresentano altrettanti problemi che vivono i nefropatici nella nostra zona» dice il presidente Ared, Giulio Bomba «che vanno dalla mancanza di posti letto nel reparto di nefrologia per evitare il triste pellegrinaggio tra i reparti alla ricerca di un letto libero, alla necessità di aumentare il numero di posti- rene per i dializzati. Dalla richiesta di prestazioni specialistiche che si facciano entro 3 giorni dalla richiesta del medico nefrologo, alla creazione di una ricetta unica, annuale, per esami che si ripetono periodicamente nel corso dell’anno per evitare lunghe file al Cup».

Richieste accolte dalla direzione Asl che ha anche ascoltato una relazione puntuale sui 7 centri dialisi provinciali che versano in condizioni a volte critiche per quanto riguarda la divisione degli ambienti, degli spazi che sono da riprogrammare, gli arredi, il funzionamento dei macchinari, la carenza di personale che ha carichi di lavoro notevoli . Ad esempio nei centri di Atessa e Casoli ci sono stanze ricavate alla buona e macchinari che funzionano ad Atessa a giorni alterni, a Casoli, solo di mattina. Tempi che potrebbero essere invece utilizzati visto che i malati aumentano. A Lanciano ad esempio ci sono 36 emodializzati, 10 peritoneali, 26 trapiantati 50 pazienti in pre- dialisi e ben 900 pazienti ambulatoriali con 10 posti rene. A Vasto ci sono 47 emodializzati, 25 peritoneali, 22 trapianti e 300 pazienti ambulatoriali con 12 posti rene. «Attendiamo ora una risposta dalla Asl che spero voglia accordare almeno una parte delle richieste», chiude Bomba «come ad esempio le ricette uniche per evitare file al Cup, le visite da fare entro 3 giorni, i parcheggi all’interno dell’Ospedale riservati ai soli pazienti Nefropatici, Dializzati e Trapiantati, l’attivazione di posti rene. Perché non bisogna sempre e solo fare tagli ragionieristici , operare da tecnici ma guardare anche alla sofferenza dei malati, e diventare esperti di umanità».