Villa Pini, ripartono Chirurgia ed Endoscopia

CHIETI. In settimana riapre Chirurgia e a seguire, qualche giorno dopo, riprenderà l’attività anche Endoscopia.

La nuova gestione di Villa Pini risponde così alle voci di un disimpegno di Santa Camilla che avevano messo in allarme i dipendenti assunti e quelli in lista di attesa, tanto che anche ieri – durante l’incontro tra proprietà e sindacati – la domanda è sorta spontanea: “ma avete intenzione di restare o no?”

La risposta è stata semplice e disarmante: se siamo qui a trattare sulle assunzioni in clinica dopo averla acquistata, vuol dire che Villa Pini deve funzionare. Probabilmente è stato l’andamento lento della ripresa “produttiva” a far ingenerare un’impressione che sembra sbagliata, ma saranno gli atti concreti a dire se sarà una “Villa Pini slow” o se Santa Camilla avrà un ruolo di punta nella sanità teatina e non solo.

In realtà sembra che i ritardi nella ripresa della chirurgia siano dovuti quasi esclusivamente alla lentezza nella fornitura del gruppo di continuità, indispensabile per assicurare il funzionamento in sicurezza delle sale operatorie. E che comunque tutto ripartirà con questo ritmo perché la scelta della nuova gestione è quella di riattivare reparti, ambulatori e servizi in condizioni di assoluta sicurezza. Intanto ieri si è tenuto l’incontro sollecitato dai sindacati per fare il punto sulle assunzioni, dopo le segnalazioni di inserimento lavorativo di alcuni infermieri e di operatori socio-sanitari ritenuto in contrasto con le graduatorie dell’accordo sindacale. Maria Bucci e Deborah Candeloro, che rappresentavano la proprietà ed erano supportati da Luigi Zappacosta e Anna Maria Giandomenico, hanno chiarito ai sindacati che errori ci possono essere o essere stati, ma che le graduatorie si possono comunque rivedere in caso di errori evidenti.

Intanto da subito saranno richiamati 3 infermieri, 1 fisioterapista e 10 ausiliari e sono state aumentale le ore per i terapisti della riabilitazione psichiatrica. Probabilmente sarà inserito anche qualche operatore socio-sanitario, mentre c’è ancora da aspettare per le altre assunzioni degli amministrativi, che è la partita più complessa dal punto di vista occupazionale di tutta la ripresa della clinica. In questi numeri decisi ieri però non sono compresi i dipendenti che saranno richiamati al momento della ripartenza di Chirurgia e di Endoscopia.



Sebastiano Calella