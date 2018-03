Abruzzo. Anaao regionale: «La Asl di Chieti cerca di intimidire il sindacato»

ABRUZZO. Solidarietà totale dell’Anaao-Assomed regionale a Luciano Marchionno, dopo la notizia del suo deferimento al Consiglio di disciplina da parte del manager Francesco Zavattaro per la sua attività sindacale.

«No ai tentativi di intimidazione da parte della dirigenza della Asl di Lanciano-Vasto-Chieti».

Così scrive in una dura nota il segretario regionale Filippo Gianfelice che sintetizza in questo modo non solo la sua personale reazione, ma anche quella del consiglio regionale allargato che si è tenuto sabato pomeriggio a Mosciano.

«E’ un grave attacco espresso alla sua libertà di opinione da parte della direzione generale della sua Asl in relazione alle sue legittime iniziative all’interno della struttura sanitaria, per esprimere non solo la propria posizione, ma quella di tutto il sindacato - scrive Gianfelice – è un attacco che ha offeso lui e quanti svolgono attività sindacale in un momento in cui le pesanti condizioni di lavoro in cui si opera: turni di lavoro pressanti, ore di straordinario sempre maggiori, precariato crescente, difficoltà a utilizzare riposi e ferie da una parte e dall’altra un’organizzazione farraginosa e bizantina. Questo ha trasformato l’attività del medico in una corsa ad ostacoli sempre più complessa e accidentata. Ciò nonostante, non viene mai meno il fine che tutti noi perseguiamo e cioè la tutela del paziente, il miglioramento della sua salute psico-fisica e la sua soddisfazione».

In realtà, a quanto è filtrato dalla riunione di sabato, la solidarietà a Marchionno è stata molto partecipata da tutti i presenti all’incontro e la nota ufficiale rappresenta solo l’atto ufficiale con cui l’Anaao regionale ha preso le difese del suo rappresentante. Tra l’altro sembra che il sindacato dei medici ospedalieri ha interessato anche la struttura nazionale, il che è un effetto collaterale che forse la Asl non aveva previsto, così come non aveva previsto che un’iniziativa del genere mette in moto tutto il fronte sindacale interno. Non a caso è già arrivata la solidarietà del Sinafo (sindacato farmacisti ospedalieri) che parla di «un attacco grave antisindacale che non deve passare come un atto quasi normale, ma che deve essere combattuto – scrive Donato Cicchini, delegato regionale Sinafo – con una serie di manifestazioni di lotta e di protesta».

E della richiesta di procedimento disciplinare si è parlato anche nell’Intersindacale sanitaria. Il problema di fondo è che la Asl di Chieti, come tutte le altre, si confronta quasi quotidianamente su tavoli negoziali e «l’opporsi alle idee e alle azioni della dirigenza aziendale rappresenta un sacrosanto diritto, soprattutto quando si rivendicano giuste posizioni e si segnalano gravi ritardi nell’applicazione delle norme contrattualmente previste - chiosa Gianfelice - per questo diciamo, anzi gridiamo no ai tentativi di intimidire con l’utilizzo di strumenti che nulla hanno a che vedere con quanto previsto con lo Statuto dei lavoratori e che rappresentano solo un mezzo direi misero, per affermare l’arroganza del potere di fronte ai problemi messi in evidenza. Luciano Marchionno non è solo. Questa è una battaglia che vedrà accanto a lui tutti i medici del Sistema sanitario pubblico, perché la difesa delle sue idee è la difesa della libertà di tutti contro burocrati altezzosi ed arroganti».

Sebastiano Calella