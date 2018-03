Abruzzo. Asl Chieti, procedimento disciplinare per il sindacalista che critica il manager

CHIETI. Raccomandata con avviso di grane da parte del manager della Asl di Chieti, Francesco Zavattaro, all’indirizzo di Luciano Marchionno, sindacalista Anaao.

Nella missiva si dà conto di una richiesta di avvio di procedimento disciplinare. Il direttore generale – così appare dalla lettera - è molto infastidito per le rivendicazioni avanzate da Marchionno a nome dei medici ospedalieri del SS. Annunziata di Chieti e non solo: Zavattaro sostiene che la forma ed il contenuto delle contestazioni sindacali hanno superato il limite della critica ed erano mosse da «animus iniurandi vel diffamandi».

Non pare esserci dubbio alcuno che le lamentele del vertice Asl derivino proprio dall’azione del sindacalista e non dalla sua mansione di medico all’interno del presidio opspedaliero.

Il procedimento disciplinare diventa una variante imprevista di questo scontro (divampato nel mese di agosto e proseguito anche a settembre) sulla regolarità degli stipendi dei medici ospedalieri rivendicati con forza da questo sindacato attraverso comunicati in forma di tazebao, cioè di manifesti affissi all’ingresso dell’ospedale. Marchionno aveva scelto questa forma di comunicazione per denunciare i ritardi e le inadempienze della struttura amministrativa Asl e del manager Francesco Zavattaro nell’applicazione degli accordi aziendali. E dava conto della “stranezza” degli stipendi diversi per medici della stessa Asl, della singolarità di orari di servizio eccedenti quelli normali, ma non pagati, e del sostanziale immobilismo dell’amministrazione verso le richieste dei medici.

Zavattaro non ha gradito fin dall’inizio questa forma di comunicazione sindacale, tanto è vero che già al primo “tazebao” ha replicato con un comunicato diretto al “dottor” Marchionno e non al “sindacalista” Anaao, come se si trattasse di un fatto personale e non di un contrasto sindacale. Ora nella lettera il manager riferisce di aver avuto notizia «dell’ennesimo episodio di calunnia e diffamazione» operato da Marchionno «che si inserisce in un’azione portata avanti da un paio di mesi con la diffusione di notizie assolutamente non corrispondenti alla verità».

«Il che – prosegue la lettera – varca il sottile discrimen che intercorre tra il diritto di critica e di manifestazione del pensiero e la calunnia/diffamazione a mezzo stampa. Per cui si chiede all’Upd (ufficio procedimenti disciplinari) di valutare se si tratta di illeciti disciplinarmente rilevanti e passibili di censura, avviando eventualmente apposita e specifica azione disciplinare nei confronti del predetto dipendente». L’iniziativa del manager è stata accolta con sorpresa negli ambienti ospedalieri perché inserisce una variante insolita nel confronto sindacale (Zavattaro evidentemente non ha mai frequentato cortei e assemblee di operai e dipendenti in sciopero). E perché va a colpire il protagonista di una rivendicazione condivisa da tutti i medici ed alla quale la Asl non ha dato ancora nessuna risposta dopo mesi e mesi di richieste, di incontri infruttuosi, di delibere promesse e poi diversamente interpretate. C’è invece questa lettera che parla a modo suo anche della disponibilità Asl a risolvere il contenzioso in atto e sullo stato delle relazioni sindacali nell’azienda sanitaria di Chieti.

La replica dell’Anaao non si è fatta attendere ed è giunta attraverso il commento a caldo di Filippo Gianfelice, responsabile regionale del sindacato: «Parleremo di questa lettera nell’incontro di Mosciano già previsto per oggi su altri argomenti – spiega telefonicamente – la prima impressione è che è mancato il buonsenso da parte della Asl a valutare questa protesta ed anche la sua forma: c’è chi si incatena, chi digiuna, chi scrive i comunicati con ironia. La seconda è che la Asl fa confusione, mescolando lavoro e sindacato: la lettera non contesta l’attività del “medico” Marchionno, ma il suo lavoro di sindacalista. L’Anaao risponderà ufficialmente, ma certamente non condivide l’arroganza del potere».



Sebastiano Calella