Abruzzo. Villa Pini riparte. Superate le difficoltà nelle assunzioni

CHIETI. Un incontro sindacale sembra aver sbloccato la tensione tra il personale di Villa Pini, in fibrillazione per le assunzioni operate dalla nuova proprietà.

Sono state riviste le graduatorie e sono state corrette alcune inesattezze su singoli dipendenti (alcuni risultavano ancora impiegati alle Villette, che non ci sono più), il che ha favorito la soluzione dei problemi sorti.

C’erano state lamentele e proteste per quelle che sembravano discriminazioni e che invece erano solo l’applicazione dell’accordo a suo tempo sottoscritto in fase di presentazione del piano industriale di Santa Camilla.

L’accordo prevedeva la riassunzione secondo alcuni criteri (anzianità di servizio, carico familiare ecc.) da cui scaturiva una graduatoria. Ma aver predisposto questi elenchi di priorità reparto per reparto, ha provocato che alcuni infermieri – pur con un punteggio molto alto – siano rimasti a casa perché nel reparto in cui lavoravano (ad esempio il Cdr) c’erano colleghi con anzianità maggiore. Al contrario, infermieri assunti di recente in chirurgia, addirittura sotto la gestione del Policlinico Abano Terme e quindi con minore anzianità di servizio, sono stati richiamati subito.

C’era poi un ostacolo importante per l’interpretazione dell’accordo: mettere insieme le aspettative dei dipendenti in attesa di chiamata con la necessità di una selezione di qualità del personale.

Su questa duplice esigenza hanno mediato i sindacati, smussando alcune situazioni limite e puntando a favorire comunque la ripartenza della clinica. All’incontro sindacale hanno partecipato Maria Bucci e Deborah Candeloro per Santa Camilla, oltre a Luigi Zappacosta e Anna Maria Giandomenico che coordinano il personale infermieristico di Villa Pini, ed i sindacalisti Vincenzo Traniello, Davide Farina e Gabriele Martelli (per la Cisl), Domenico Rega (Uil), Fernando Costanzo (Cgil), Gianna De Amicis (Ugl) e la Rsa.

Si è parlato esclusivamente di infermieri, di Oss e di ausiliari, mentre per la prossima settimana è previsto un incontro per gli amministrativi, la cui riassunzione è più difficile per la soppressione di alcuni uffici doppione. Per i medici fino ad oggi gli assunti sono circa una trentina, come prevede l’accordo, ma probabilmente ne serviranno di più anche perché da lunedì riapriranno Chirurgia e Anatomia patologica e sono previsti trenta ricoveri. Il che significa che, superato lo scoglio del subentro e della prima riorganizzazione interna, Villa Pini si avvia ad una ripresa che consentirà la piena occupazione, secondo gli accordi sottoscritti.



Sebastiano Calella