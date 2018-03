Abruzzo. Campli, scavi aperti al pubblico nella Necropoli

CAMPLI. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo anche quest’anno aderisce alle “Giornate Europee del Patrimonio”.

Il Museo Archeologico Nazionale di Campli, in questo ambito, organizza “Necropoli aperta”, uno scavo nella necropoli di Campovalano aperto al pubblico e supportato da visite guidate al Tumulo multimediale del Parco Archeologico. Tale iniziativa permetterà di vedere in diretta l’apertura di una tomba Italica, il lavoro archeologico sul campo, offrendo il fascino della scoperta e del recupero degli oggetti.

A tale iniziativa parteciperà, curando gli aspetti logistici, l’Associazione Campovalano Viva, mentre l’Associazione Zefiro metterà a disposizione personale specializzato per le visite guidate. La manifestazione avverrà il 28 settembre 2013 dalle 16 alle ore 22 presso il Parco Archeologico di Campovalano. In caso di pioggia all’interno dei locali del Parco saranno condotte delle conversazioni su temi archeologici inerenti la Necropoli. Inoltre dalle 10 alle 19, ogni due ore, ci sarà una visita guidata al Museo.

Gli ingressi e gli eventi al Parco e al Museo saranno gratuiti.

Programma: dalle ore 16 alle ore 22 scavo aperto al pubblico, visite guidate al Tumulo Multimediale a cura dell’associazione Zefiro, degustazione di prodotti tipici a cura dell’associazione Campovalano Viva, ore 18 presentazione del progetto “Realtà aumentata” relativa al Museo Nazionale Archeologico di Campli. Dalle ore 10 alle ore 19 ogni due ore visite guidate a cura dell’associazione Zefiro