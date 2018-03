Villa Pini, il Tribunale boccia il reclamo di S. Maria de Criptis

CHIETI. Il collegio giudicante del Tribunale di Chieti (presidente Camillo Romandini, giudici Lucio Luciotti e Federico Ria) ha respinto il reclamo del Policlinico S. Maria de Criptis contro la sua decadenza dall’aggiudicazione all’asta di Villa Pini.

Ha confermato quindi i provvedimenti emessi a suo tempo dal giudice delegato Nicola Valletta dopo che lo stesso Policlinico il 30 luglio scorso non si era presentato dal notaio Alfredo Pretaroli per la sottoscrizione dell’atto di acquisto conclusivo di tutta la procedura.

Secondo i giudici, il reclamo è infondato per tutta una serie di motivi che possono riassumersi in due difetti di origine del comportamento di S. Maria de Criptis. Il primo è che nel disciplinare di gara era già scritto tutto e quindi bastava leggerselo accuratamente, il secondo motivo è che l’insufficiente verifica dell’inventario lamentato dai ricorrenti deriva dal ritardo con cui S. Maria de Criptis ha iniziato il controllo.

Come dire: chi è causa del suo mal, pianga se stesso, anche perché assieme alla bocciatura del reclamo ci sono anche le spese legali da pagare per circa 13.500 euro. In realtà ad essere promossa su tutta la linea è anche la curatela con il suo staff locale e romano, che ha sempre lavorato a stretto contatto con il giudice delegato, così come è stato giudicato corretto il disciplinare di gara. Qui veniva spiegato con molta chiarezza che gli elenchi e l’inventario erano suscettibili di modifiche, tant’è vero che Villa Pini veniva venduta «a corpo e non a misura», con la solita formula del «visto e piaciuto».

Per questo il reclamo è stato considerato del tutto inutile, anche perché agli atti sono depositati i solleciti a S. Maria de Criptis sia da parte del curatore Giuseppina Ivone sia dell’affittuario Nicola Petruzzi (Policlinico Abano Terme) per attivare tutto quello che era necessario per il subentro.

Come peraltro avevano sottolineato in Camera di consiglio gli avvocati del curatore Remo Di Giacomo e Carlo Fimiani, che avevano addirittura sostenuto l’improcedibilità del reclamo di S. Maria de Criptis. E come aveva dimostrato il successivo acquisto di Villa Pini da parte di Santa Camilla, che aveva incontrato le stesse problematiche e le aveva risolte positivamente, pur avendo ricevuto comunicazione del suo subentro nell’aggiudicazione il giorno 9 agosto, cioè in pieno periodo feriale.

Di fatto questa bocciatura del reclamo potrà avere ripercussioni anche sulla citazione civile presentata sempre da S. Maria de Criptis, la cui discussione è prevista nel marzo 2014 e che ricalca grosso modo le stesse motivazioni, con l’aggiunta di una trascrizione (simile ad un’ipoteca) di 15 mln, quasi un risarcimento danni a carico della curatela.

Se, infatti, il collegio della camera di consiglio ha smontato pezzo pezzo il reclamo, sembra difficile che la citazione civile abbia i passi per camminare non avendo più il ricorrente i titoli per “lamentarsi”.



Sebastiano Calella