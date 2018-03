Abruzzo. Montesilvano. Grazie al Gps rintraccia ladro di iPhone e lo fa arrestare

MONTESILVANO. Ladro di cellulari ma analfabeta informatico e non troppo “aggiornato”. E’ stata fatale per un 52enne di Montesilvano la sua poca propensione all’aggiornamento tecnologico e così è stato individuato dopo aver commesso il furto.

Infatti grazie alla funzione che attraverso il gps consente di localizzare il proprio iPhone su una mappa, il legittimo proprietario riesce a rintracciare l'uomo che gli ha rubato il borsello.

L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio in uno stabilimento balneare di Montesilvano. In manette, per furto aggravato, è finito un 52enne del posto. Il proprietario del borsello, dopo essersi accorto che qualcuno aveva rubato il suo marsupio con soldi e iPhone, si è subito messo sulle tracce del ladro, con l'aiuto di un amico, anch'esso possessore di un cellulare siile.

Grazie alla funzione 'Trova il mio iPhone', che attraverso gps e connessione internet consente di rintracciare e localizzare il proprio smartphone, i due sono riusciti ad individuare il malvivente, nascosto in un'automobile poco distante.

Giunti sul posto i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano, il 52enne è stato arrestato.