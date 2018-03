La spazzatura si butta…sottoterra. «Pescara diventa europea»

PESCARA. Spariscono i cassonetti dei rifiuti in superficie da piazza Sacro Cuore.

Al posto dei bidoni arrivano delle ‘torrette’ dove l’utente potrà lasciare il sacchetto del pattume che, automaticamente, scenderà nei cassoni interrati.

«Anche Pescara, dunque, come le maggiori città europee del mondo, da Copenaghen a Francoforte sino ad Amsterdam», spiega il sindaco Luigi Albore Mascia, «sperimenta le prime ‘isole ecologiche interrate’ con l’obiettivo di eliminare i bidoni dalle vie di maggior pregio del nostro territorio, bidoni che spesso erano scambiati per pubblici orinatoi e luoghi di degrado. I lavori sono cominciati lo scorso 12 settembre, con un investimento di oltre 134mila euro per la realizzazione dei primi tre spazi, e dovranno concludersi entro metà novembre, dunque con largo anticipo rispetto alle feste di Natale».

I cassoni interrati sono destinati a ospitare le attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e per la raccolta differenziata, ossia carta, umido, vetro-plastica-lattine. Lo scopo di tali nuove isole ecologiche è quello di consentire il ricovero nel sottosuolo dei cassonetti per i rifiuti in uso e il loro prelievo con automezzi tradizionali a caricamento posteriore agevolando la diversificazione dei rifiuti, eliminando le barriere architettoniche, riducendo al minimo il contatto dei cittadini con l’immondizia, eliminare i cattivi odori e l’impatto sull’ambiente, garantire una maggior durata dei cassonetti e una maggiore funzionalità nella raccolta del pattume.

Il posizionamento delle isole sul territorio è stato individuato in modo da non interferire con le attività ricettive e commerciali, hanno assicurato da palazzo di città, a piuttosto incrementando nel quartiere centrale il sistema di raccolta dei rifiuti, aggiungendo l’umido.

LE TRE ISOLE

Sono 3 le isole ecologiche interrate: la prima, sul versante di via Milano, alle spalle dell’edicola, lato nord della piazza; la seconda dinanzi alla chiesa del Sacro Cuore, sul lato sud; la terza verrà realizzata sul versante opposto, sempre sul lato nord, ma verso corso Vittorio Emanuele. Ogni isola sarà composta da due cassoni della capacità di 1.100 litri ciascuno, per la raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, uno per la raccolta differenziata della carta, uno per la raccolta differenziata multimateriale, ossia vetro, plastica e lattine, uno per i rifiuti umidi, rispettando i carichi di raccolta attualmente censiti nel rione.

COME FUNZIONANO

Ogni isola dovrà contenere sino a 5 contenitori a movimentazione manuale, utilizzando gli stessi contenitori oggi in uso, non potendo determinare modifiche agli automezzi usati dalla Attiva per lo svuotamento dei bidoni. Ogni impianto sarà composto da una piattaforma di sollevamento, azionata da cilindri idraulici, piattaforma che sarà contenuta all’interno di un prefabbricato di contenimento in cemento armato, con una copertura superiore e delle torrette di conferimento. In altre parole, il cittadino conferirà il proprio pattume all’interno delle torrette da cui i rifiuti finiranno direttamente nei bidoni interrati. Quando arriverà il mezzo della Attiva per lo svuotamento degli stessi bidoni, l’operatore, attraverso dei comandi posizionati sulla torretta di controllo, attiverà la piattaforma che solleverà i contenitori a livello del piano stradale della piazza consentendo il prelevamento dei bidoni e il loro svuotamento.

La copertura superficiale del sistema verrà rifinita con lo stesso tipo di pavimentazione oggi esistente in piazza Sacro Cuore in modo da non creare elementi di discontinuità, e sarà in grado di reggere anche il transito di un veicolo senza alcuna deformazione. Sopra la copertura ci saranno le torrette di conferimento. Attualmente sono cominciati i lavori di scavo

I COSTI

L’appalto è stato aggiudicato alla ditta Point Costruzioni di Teramo: la gara prevedeva un importo a base d’asta pari a 186mila 977,65 euro, e l’impresa di Teramo ha vinto proponendo un ribasso pari al 28,50 per cento, ovvero si è aggiudicata l’intervento per 134mila 768,95 euro.

Il cantiere si è ufficialmente aperto lo scorso 12 settembre e l’impresa ha 60 giorni di tempo complessivi per realizzare le opere, dunque il cantiere sarà chiuso per metà novembre.