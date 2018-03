Spoltore, via libera al compostaggio casalingo

SPOLTORE. È stato approvato all’unanimità il regolamento comunale per il compostaggio domestico dei rifiuti solidi organici, nel corso della seduta consiliare di ieri.

Un processo naturale che consente di trasformare la sostanza organica (foglie, rami, scarti di frutta e verdura, pane raffermo...) in ‘compost’, un prodotto utile per fertilizzare la terra.



«Con l’estensione del servizio di raccolta porta a porta su tutto il territorio di Spoltore abbiamo raggiunto ottimi risultati, superando di gran lunga la soglia del 65% prevista dalla legge – ha affermato il sindaco Luciano Di Lorito – e in questo modo il nostro Comune si candida ad essere un buon esempio per la Regione sul tema dei rifiuti. Il compostaggio domestico contribuirà a migliorare ulteriormente il servizio, accelerando il processo di trasformazione delle sostanze organiche di scarto e consentendo di ridurre, con notevole risparmio economico e ambientale, la quantità di rifiuti da smaltire».



Le utenze domestiche che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio avranno diritto ad usufruire di un’agevolazione sul pagamento della Tares nella misura percentuale che l’Amministrazione comunale definirà in sede di approvazione delle tariffe per l’anno 2014 e seguenti.

Secondo quanto previsto nel contratto sottoscritto nel 2012 con la società Ecologica srl, al momento possono effettuare il compostaggio solo i cittadini che risiedono nella cosiddetta ‘area vasta’. «Non si esclude però l’ipotesi di allargare tale campo di applicazione, andando a modificare il contratto esistente nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente», ha spiegato l’assessore all’Ambiente Quirino Di Girolamo.

Il sindaco è intenzionato ad aprire un tavolo tecnico sulla questione.



Ai cittadini appartenenti all’area vasta che intendono effettuare il compostaggio domestico l’Amministrazione comunale fornirà la compostiera in comodato gratuito e, di concerto con la società Ecologica, promuoverà tale sistema tramite un’informazione mirata.