My Pescara, la app gratuita della città per telefonini e tablet

TECNOLOGIA. PESCARA. Si chiama ‘MyPescara’ ed è la prima App istituzionale ideata, voluta e finanziata dal Comune di Pescara. Con un semplice click sul proprio smartphone o sul tablet, potrà essere aggiornato in tempo reale su quanto accade nella sua città, eventi, iniziative, attività, bandi, ma anche fiere, mercatini. Non solo: attraverso la App, scaricabile gratuitamente, l’utente avrà anche una finestra, denominata ‘segnalazioni’ attraverso la quale potrà inoltrare le proprie osservazioni, corredate di foto, circa eventuali disfunzioni o disservizi sul territorio, segnalazioni che finiranno dritte nelle mail dei responsabili dell’Ufficio Manutenzioni che, a loro volta, dovranno rispondere al cittadino fornendo l’esatta tempistica dell’intervento, consentendogli di divenire primo controllore circa l’operato della macchina burocratico-amministrativa del Comune, senza filtri di sorta.



Una sezione della App è riservata e dedicata alle attività imprenditoriali della città, ovvero ristoranti, alberghi, bed and breakfast, stabilimenti balneari, farmacie, cinema, musei, che a loro volta potranno inserire notizie sulle proprie attività, in una operazione di vero marketing turistico.

«La App realizzata dal Comune di Pescara – ha detto Giovanni Baserga della Gasperi.web – è un esempio di democracy, ossia di partecipazione diretta e concreta del cittadino alla vita della propria città, partecipazione che consente al cittadino di interloquire con gli Uffici senza mettersi in fila dinanzi a uno sportello, 365 giorni l’anno». Il servizio prevede anche il servizio di notifica-push, ossia quando verrà inserita una notizia, tutti coloro che hanno scaricato la App riceveranno l’aggiornamento in tempo reale; per non essere spammati, sarà sufficiente spuntare il settore che non interessa e automaticamente sarà disattivata la notifica automatica.