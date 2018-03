Villa Pini: dopo lo stop di ieri, giudice e curatore decisi a vendere la clinica

CHIETI. «Addì 30 luglio 2013. Davanti a me notaio sono comparsi….»: era questo l’inizio dell’atto di acquisto di Villa Pini, ieri rimasto vuoto e senza firme. E con la porta dell’ufficio del notaio ostinatamente chiusa per il mancato arrivo dell’acquirente Policlinico S. M. de Criptis.

Alle 9,30 è già tutto pronto nello studio di Alfredo Pretaroli: il notaio arriva mentre l’ufficio è ancora vuoto, in penombra per le persiane socchiuse in funzione anticaldo. Solo un ventilatore muove l’aria immobile, mentre le impiegate sorseggiano l’ultimo caffè e sorridono silenziose perché forse già sanno che non verrà nessuno a firmare. In attesa c’è solo l’ingegner Luigi Cerasoli, staff del curatore, in anticipo sulle 10, orario previsto per il contratto.

Alle 9,45 suonano alla porta, anche se basta spingere e si entra senza che nessuno apra dall’interno. Sono il curatore Giuseppina Ivone ed il commercialista Francesco Cancelli: distratti dal loro fitto scambio di vedute non ricordano – eppure sono di casa - che la porta si apre senza bisogno di suonare. L’espressione del curatore è tirata, così come quella di Cancelli che per l’occasione ha cambiato look: vestito scuro tinta unita e cravatta bianca.

L’abbigliamento del curatore è elegante-estivo: giacca blu a righe su corpetto di lino misto seta, colore blu di fondo che valorizza la sua leggera abbronzatura. Il taglio dei capelli è recente e sportivo, ma questo aspetto giovane contrasta con la serietà dello sguardo, che non sorride.

«Temo che non verrà nessuno, non hanno la fidejussione. Vengo dal Tribunale dove i legali di S. M. de Criptis hanno inoltrato istanza di differimento del contratto. Ora si tratta di aspettare. E se non vengono, Petruzzi sarà il salvatore della patria. I malati non si possono lasciare così».

Poco dopo, invece di Antonio Di Ianni, arrivano Marianna, Marcello ed altre due collaboratrici dello staff del curatore, con faldoni di documenti e occhi spauriti. Sono le 9,58: le lancette scorrono inesorabilmente e finalmente la porta si apre. Ma è un falso allarme: sono i primi clienti dello studio.

Un sopralluogo fuori, sulla strada, conferma che non ci sono arrivi in vista. Alle 10,15 il notaio Pretaroli esce sconsolato, allarga le braccia e conferma che il Policlinico dell’eccellenza non è arrivato né è in arrivo.



C’è invece una mail dell’avvocato Di Filippo che conferma e spiega questa assenza. Si deve però aspettare l’arrivo del giudice delegato Nicola Valletta ed il cancelliere Gina Annecchini, per un verbale che certifichi il tutto. Cosa che avviene poco dopo le 11, mentre lo staff del curatore è silenzioso ed un pò deluso. Il progetto in cui avevano creduto come dipendenti era un altro: lottare per salvare il posto di lavoro, con il supporto del sindacato.

Non era stato facile prima e dopo il fallimento, poi la parentesi positiva dell’esercizio provvisorio, l’arrivo di Abano Terme, e 40 mesi con lo stipendio assicurato per tutti. Ora, dopo l’asta che aveva acceso molte speranze, la doccia fredda del mancato acquisto ed il futuro che si fa di nuovo complicato.

Escono il giudice ed il cancelliere, esce il curatore che ha poca voglia di parlare ed un pò di fretta per andare a depositare in Tribunale le istanze necessarie al funzionamento della clinica. Ci sarà una richiesta di risarcimento per questo stop imprevisto? La cauzione incamerata è già destinata a qualche spesa?

«Debbo prima sentire il giudice – risponde rapidamente – ma ricordo che la cauzione potrà servire alla ulteriori spese per tenere aperta la clinica. Vado di corsa, ci sentiamo dopo».

Sorprende in tutta questa lunga storia di Villa Pini che in Abruzzo la tutela dei malati e dei dipendenti venga dopo le questioni burocratiche e che la politica perda la parola quando si tratta di risolvere questioni complesse come queste, delegandole ai giudici fallimentari ed ai curatori. Fino ad oggi la politica regionale si è sempre mossa così e non è stato facile gestire questi quasi 600 posti di lavoro e tutta l’assistenza. E se oggi Villa Pini si è risollevata ed è tornata sul mercato, lo deve quasi esclusivamente al lavoro di tutti quelli che hanno creduto in questo progetto che va avanti da oltre tre anni. Ieri sicuramente si è registrato un momento di crisi e di stallo. Ma da quello che si è capito il giudice delegato ed il curatore non mollano: la clinica sarà venduta. Un refolo del ventilatore che ha cambiato direzione, scompiglia i capelli della Ivone mentre esce dallo studio notarile: la porta si apre verso l’esterno e comincia un’altra battaglia.



Sebastiano Calella