Pronto soccorso di Tagliacozzo, ancora un no alla chiusura

ABRUZZO. Il Tar dice ancora una volta no alla chiusura del Pronto soccorso dell’ospedale di Tagliacozzo. Ormai siamo alla quarta pronuncia su una vicenda che non è solo amministrativa: il Tar Abruzzo ha sentenziato che il diritto alla salute per gli abitanti di quel territorio è h24.

In sostanza ha riconfermato quanto già detto: il Pronto soccorso non solo deve funzionare giorno e notte, ma deve avere un numero di servizi minimi (Radiologia, laboratorio analisi, reparto di osservazione breve e reperibilità per ortopedico, chirurgo, radiologo, anestesista e cardiologo) in grado di dare risposte sanitarie ai cittadini.

In realtà questa ennesima pronuncia rischia di far diventare le ordinanze come le “grida” manzoniane che nessuno rispettava. Perché l’incredibile di questa situazione è che l’Ufficio commissariale della Regione e la Asl dell’Aquila continuano a comportarsi come se nulla fosse.

«E’ la vittoria del Comitato dei cittadini nato in difesa dell’Ospedale – spiega Rita Tabacco, presidente di questo gruppo di cittadini – e la sconfitta di chi ha una visione solo tecnica della sanità, invece di guardare ai diritti dei cittadini. Il Comitato di fronte a questa ennesima pronuncia dice ancora grazie ai giudici ed agli avvocati (Simone Dal Pozzo, Livia Ranuzzi, Paolo Novella), ai medici, agli infermieri e a tutto il personale la cui professionalità tiene in vita la nostra speranza di una sanità più a misura del cittadino. Tengo a precisare ed a sottolineare che questa ennesima vittoria non è contro nessuno ma per qualcosa, cioè il diritto alla salute messo in crisi dai tagli alla sanità. Noi crediamo ancora nello stato di diritto e quindi auspichiamo che anche la Asl sia adempiente alle prescrizioni del Tar».

In realtà questa vicenda è emblematica di come ancora oggi, a due anni dal Programma operativo che decise la soppressione di cinque piccoli ospedali, la Asl dell’Aquila e la Regione siano così autoreferenziali da non comprendere che ci sarà pure un motivo fondato se più volte diversi Tar e diversi piccoli ospedali hanno vinto sulla carta lo loro battaglia contro i tagli lineari.

Il problema allora sembra un altro: si fa finta di non capire che questa battaglia al Tar non è per l’apertura di questo o di quel piccolo ospedale e che servirebbe un corso accelerato per l’interpretazione della parola “ospedale”. Oggi che questa parola significa un concentrato di tecnologie e di macchinari sofisticati, nessuno pretende a Tagliacozzo come a Guardiagrele o Pescina o Gissi che qui ci siano cardiochirurgie avanzate o strutture specialistiche di avanguardia. I cittadini ed i comitati – e i giudici del Tar hanno condiviso – chiedono solo che sul territorio ci siano strutture efficienti di primo soccorso in funzione h24. Perché il diritto alla salute non osserva l’orario di ufficio.



Sebastiano Calella