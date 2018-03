Papa a Rio, a Lanciano maxi schermo in piazza con pizza e focacce calde

LANCIANO. È tutto pronto a Lanciano per accogliere i tantissimi giovani che, pur non essendo andati in Brasile, vogliono comunque partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù.

Sabato prossimo, 27 luglio, nella città del Miracolo Eucaristico sarà possibile assistere in piazza Plebiscito alla diretta della veglia con papa Francesco: nel cuore della città sarà allestito un palco e uno schermo gigante che invierà in diretta le immagini dal Campus Fidei a Guaratiba. Da oggi, mercoledì 24, inizia anche l'intenso percorso di avvicinamento alla Gmg predisposto dalla Pastorale giovanile di Lanciano-Ortona, fatto di preghiera, meditazione e condivisione.

L'idea della diretta in piazza nasce dalla collaborazione tra la Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Lanciano-Ortona e l'associazione Culto e Cultura in Abruzzo, ideatore del fortunato Cammino dell'Apostolo Tommaso, il pellegrinaggio attraverso i luoghi di culto della nostra regione che sta facendo conoscere il nostro patrimonio artistico e spirituale nel mondo, e vede tra i promotori anche il Comune di Lanciano.

Proprio Culto e Cultura, nel pomeriggio del 27 luglio, organizzerà la diretta della veglia, trasformando piazza Plebiscito in un piccolo villaggio grazie all'allestimento di stand a cura di alcuni comuni partner di Culto e Cultura in Abruzzo: Lanciano (capofila), Villa Santa Maria, Ortona, Unione dei Comuni della Frentania e Costa dei Trabocchi, Bucchianico, Casalbordino, Manoppello e Sulmona. Due stand saranno occupati dai panificatori aderenti a Fiesa Confesercenti grazie ai quali sarà possibile gustare pane e pizza caldi sfornati al momento.

Il pomeriggio si aprirà alle 16.00 con il raduno e l'accoglienza dei giovani alla Villa delle Rose che poi raggiungeranno a piedi la chiesa di Sant’Antonio per la liturgia penitenziale e le confessioni. Alle 18.00, i giovani si recheranno nella cattedrale della Madonna del Ponte per il saluto di monsignor Emidio Cipollone, arcivescovo di Lanciano-Ortona, e per la preparazione alla santa messa per l’ordinazione presbiterale di Angelo Giordano, in programma alle 19.00. Dalle 20.30 ci sarà “Festa e musica” in piazza con la cena, in attesa della diretta che inizierà alle 22.00, mentre la veglia vera e propria è prevista per mezzanotte e mezza per concludersi all'1.30.

«È una bella occasione di condivisione - dice Enzo Giammarino, di Culto e Cultura in Abruzzo - per tanti giovani desiderosi di incontrare a distanza papa Francesco, e conoscere il patrimonio artistico e spirituale dell'Abruzzo, proposto dal Cammino dell'Apostolo Tommaso. Invitiamo tutti i giovani che vogliono fare questa esperienza a venire a Lanciano sabato 27 luglio».