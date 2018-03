La nuova guerra di Villa Pini: la società di De Nicola chiede trattazione anticipata del suo ricorso

CHIETI. Non è stato ancora notificato in clinica il ricorso di S. Maria de Criptis contro la curatela fallimentare di Villa Pini e contro il Policlinico Abano Terme, con tanto di richiesta di risarcimento danni per 15 mln.

Però – di fronte all’udienza fissata dal giudice per il 9 agosto – la società che ha vinto l’asta ha chiesto di anticipare la discussione del ricorso a prima del 30 luglio, giorno della stipula del contratto di acquisto.

Insomma non è proprio un ricorso fantasma, di cui gli interessati (tecnicamente definiti “resistenti”) sono venuti a conoscenza solo da PrimaDaNoi.it.

Infatti gli avvocati delle due parti erano perfettamente a conoscenza dell’esistenza di questo malloppo di 24 pagine ed, inoltre, le ammissioni e le giustificazioni dell’iniziativa (pur sfumate) da parte di alcuni soci di S. M. de Criptis avevano confermato che era in atto un’offensiva giudiziaria contro il curatore Giuseppina Ivone e contro Nicola Petruzzi. L’accusa - nemmeno tanto velata – è di aver messo in atto un piano per svuotare Villa Pini e per ridurre quasi a zero l’avviamento commerciale della clinica.



LE RICHIESTE DI S. MARIA DE CRIPTIS

La posizione di S. Maria de Criptis, spiegata con una lunga disquisizione di diritto, è questa: noi abbiamo comprato un’azienda che lavora in sanità. Se ci vengono tolti i macchinari che la fanno funzionare, in realtà ci ritroveremo un contenitore semivuoto che non potrà rispettare i protocolli di assistenza sui cui si basa l’accreditamento. Ci risulta, infatti, che il Policlinico Abano Terme sta traslocando le sue attrezzature e che il curatore assiste passivamente alla spoliazione di Villa Pini. Per cui chiediamo al giudice di sequestrare tutto per consentirci di lavorare.



LA RISPOSTA DEL POLICLINICO ABANO TERME

Risponde Abano Terme: premesso che alcuni macchinari sono stati acquistati da noi, e quindi sono nella nostra completa disponibilità anche per un trasloco, non è assolutamente vero che c’è l’intenzione di svuotare la clinica per danneggiare l’avviamento commerciale. Al contrario è vero che il problema “attrezzature” è noto da tempo e sarebbe già risolto se S. M. de Criptis avesse accettato le nostre proposte – registrate anche nel verbale dell’ultimo incontro – di cedere tutto quello di cui aveva bisogno per continuare l’attività. E, invece, non è arrivata nessuna richiesta di acquisto.

Inoltre ci si lamenta perché Abano Terme non accetta più le prenotazioni: anche questo non è vero, nel senso che il nuovo acquirente è stato invitato a segnalare un numero telefonico su cui girare le telefonate di prenotazione del Cup. Questo numero non è stato ancora indicato, quindi chi lavora contro Villa Pini sarebbero proprio i nuovi acquirenti.



LA POSIZIONE DELLA CURATELA FALLIMENTARE

La curatela non commenta. Però filtra la sorpresa per una contestazione che sarebbe completamente infondata: tutti i beni della clinica e lo stato di fatto del bene messo in vendita non solo erano chiaramente indicati negli atti preparatori dell’asta, ma da mesi erano a disposizione per tutti quelli che avevano interesse a conoscerli. Dall’inventario era possibile conoscere quali erano gli oggetti, gli arredi, i macchinari, le attrezzature medicali di proprietà del fallimento o di Abano Terme. E sarebbe stato veramente singolare se la curatela avesse venduto beni non suoi, solo perché si trovavano dentro la clinica.

Insomma pare di capire che il concetto di continuità assistenziale invocato da S. M. de Criptis equivale a chiedere di utilizzare anche le attrezzature di Petruzzi, ma senza acquistarle.

Il che pare il punto debole del ricorso, così come sembra irrituale – ma sarà il giudice a decidere - la richiesta di sequestro, pur in mancanza di un titolo di proprietà (il contratto di acquisto sarà infatti firmato il 30 luglio).



Sebastiano Calella