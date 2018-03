Sanità: Cgil, «no taglio allergologia ad Asl Teramo»

GIULIANOVA. Sparisce dall'atto aziendale della Asl di Teramo, il Servizio di Allergologia da sempre fiore all'occhiello dell'ospedale civile di Giulianova.

Lo denuncia la Fp Cgil. «Circa tredicimila prestazioni annue, di cui tantissime provenienti da altre Asl ed altre regioni, quindi mobilita' attiva con notevoli incrementi degli introiti per le casse della stessa Asl Teramo, non potranno piu' essere effettuate a Giulianova, se la Regione dara' l'ok al piano di riordino proposto dal direttore generale, Giustino Varrassi».

Gli utenti aquesto punto saranno costretti ad andare a Pescara (visto che viene tagliato anche il servizio dell'ospedale di Atri), a San Benedetto del Tronto (tutta la zona costiera e bassa della Val Vibrata), o ad Ascoli Piceno (tutta la zona dell'alta Vibrata).

«Sono soldi - sottolinea il sindacato - che la Asl paghera' di mobilita' passiva. Ci chiediamo: perché adottare un simile piano che prevede solo tagli lineari, privi di logica manageriale e sanitaria utile ai cittadini ed all’utenza tutta? Invitiamo tutti i soggetti interessati a uno scatto d’orgoglio contro».

L’elenco di tagli, alla sanità giuliese e limitrofa, analizza il sindacato, si allunga: Ortopedia perde il primario (declassata ad unità semplice), il laboratorio analisi perde il primario (declassato ad unità semplice), il Sert (servizio per le tossicodipendenze) perde il primario (declassato ad unità semplice).

La Fp Cgil «respinge totalmente al mittente un simile piano con l’auspicio che il prossimo sia basato sulla reale tutela della salute, sancita dalla costituzione repubblicana».