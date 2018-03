Abruzzo. Villa Pini, i dipendenti dicono no all’accordo con la nuova proprietà

CHIETI. «No. Così non si può firmare: le proposte del Policlinico dell’eccellenza S. Maria de Criptis sono troppo al ribasso e firmarle significherebbe tornare indietro». Un no all’unanimità è stato espresso ieri nell’assemblea del personale di Villa Pini, chiamata a discutere i termini dell’accordo sul piano industriale presentato nei giorni scorsi ai sindacati dalla nuova proprietà.

«E’ stata un’assemblea vivace, come sempre quando i lavoratori sono chiamati a partecipare – commenta Carmine Ranieri, segretario regionale Cgil per il pubblico impiego, presente all’incontro con il collega Di Costanzo – ma il risultato è netto e chiaro: un mandato inequivocabile con il no alla firma per la delegazione sindacale che partecipa alla trattativa, il che significa che o si tratta sui punti critici che sono stati identificati o il sindacato attiverà tutte le vertenze possibili se l’azienda si tira indietro».

In sostanza sono arrivati al pettine i nodi già individuati e segnalati durante la consultazione prevista come obbligatoria dalla legge, ma il cui parere non è vincolante. I dipendenti – come punti irrinunciabili - chiedono di allargare la base delle assunzioni, magari attraverso un ricorso più ampio al part time, di assumere come dipendenti tutti i medici in servizio e di non fare ricorso alla libera professione, di conservare l’attuale contratto per gli addetti alla psicoriabilitazione respingendo il tentativo di farli transitare nel settore delle cooperative socio assistenziali, la conservazione del Tfr, il no assoluto alla esternalizzazione dei servizi (pulizia, servizio tecnico e manutenzione).



E così oggi l’incontro conclusivo tra S. Maria de Cripitis ed i sindacati parte in salita, con un’aggiunta particolare e cioè che in caso di possibile accordo, è necessaria un’altra assemblea con il personale prima della firma definitiva.

Di fatto questi punti sono giustificati da alcune considerazioni che i dipendenti hanno illustrato ai sindacalisti presenti, da Vincenzo Traniello e Davide Farina per la Cisl, a Domenico Rega per la Uil, al dottor Falzani per la Cimop: il Tfr resta ai dipendenti e non passa in eredità alla nuova proprietà per evitare anche un paradosso e cioè che quei pochi dipendenti che ancora non lo hanno sistemato con la gestione Petruzzi – e cioè i lavoratori ancora in cig – si troverebbero di fatto ad effettuare un prestito a S. Maria de Criptis per l’acquisto della clinica in cui non lavorano.

I medici dovrebbero rinunciare anche allo stipendio non faraonico di 1800 euro al mese, con il nuovo contratto per la psicoriabiliatzione ci sarebbero nella stessa azienda lavoratori pagati diversamente, le esternalizzazioni sono viste come l’anticamera per il licenziamento o per un trattamento molto meno garantito.

«La novità di questa assemblea è stata la compattezza nelle posizioni – continua Ranieri – c’è poi un aspetto che la nuova proprietà dovrebbe considerare. La legge prevede l’accordo sindacale, ma se non si raggiunge prevede anche il passaggio diretto di tutti i dipendenti nella nuova società che acquista. Così almeno alla luce della sentenza recentissima che all’Aquila ha dato ragione alla Cgil nel suo contenzioso per la Sanatrix».

Tradotto dal sindacalese, l’accordo sul piano industriale serve a bypassare l’art. 2112 del codice civile che impone la riassunzione di tutti i dipendenti. Come dire che la mancata firma è un ostacolo in più per S. Maria de Criptis.



Sebastiano Calella