Sanitopoli, «Del Turco non è un satrapo impazzito, Angelini calunniatore visionario»

PESCARA. «Abbiamo una montagna di prove».

La frase è rimasta storica e venne pronunciata dall’allora capo della procura di Pescara, Nicola Trifuoggi a poche ore dall’arresto di Ottaviano Del Turco in quella che verrà ricordata come l’inchiesta Sanitopoli.

Cinque anni e quattro giorni dopo e decine di udienze dibattimentali, a meno di 24 ore dalla sentenza di primo grado, la difesa dell’ex governatore non ha dubbi e ribalta la frase del procuratore (oggi in pensione): «non c’è la traccia di un solo euro».

Lo ha detto questa mattina nella parte conclusiva dell'arringa l'avvocato Giandomenico Caiazza. L’avvocato romano ha chiesto l'assoluzione per Del Turco perchè i fatti non sussistono «o dobbiamo usare l'argomento che Del Turco e' stato ministro delle Finanze, come se il ministero delle Finanze fosse una scuola di criminalità economica».

Oggi l’avvocato, dopo l’intervento di ieri, è tornato a parlare davanti al collegio giudicante che domani emetterà il verdetto.

«La nostra pena - ha detto ancora il legale - l'abbiamo già subita, le nostre vite sono state stravolte, siamo qui camminando tra le macerie. Noi abbiamo cercato di farvi vedere come era la nostra vita. La verità di questa vicenda è raccontata già dagli atti del processo, noi non dobbiamo convincere nessuno».

Caiazza ha evidenziato, come fatto in parte già nella giornata di ieri, la storia personale e pubblica di Del Turco: «se fosse impazzito e avesse deciso di diventare un ladro l'avrebbe fatto per cambiare vita. Non c' è la traccia dei soldi e la vita non si è modificata nella sua notoria e leggendaria sobrietà e semplicità. Questo è già un dato imponente».

Durante l'arringa ha parlato anche delle foto relative alla presunta tangente consegnata dall'ex titolare di Villa Pini, Vincenzo Angelini, il 2 novembre 2007 a Del Turco a Collelongo.

Caiazza ha definito il racconto dell'ex imprenditore della sanità «assurdità» e «prova di uno scienziato della calunnia materiale. Una mente quella di Angelini visionaria».

Sempre sull'episodio del 2 novembre l'avvocato ha sostenuto che Angelini ha scelto di non documentare la dazione «lasciando indizi da cui si dovrebbe desumere che è avvenuta».

«LE FOTO NON SONO IDENTIFICABILI»

Caiazza inoltre ha evidenziato che «non esiste una sola immagine che ritragga una persona identificabile. E' singolare che i protagonisti non siano effigiati».

A proposito della "famosa" busta delle mele ha detto che e' «il film di un calunniatore professionista». Il difensore ha inoltre aggiunto: «noi siamo vittime di una calunnia infame che ha fatto di Ottaviano Del Turco, persona di riferimento morale indiscusso nella vita delle istituzioni di questo paese, un satrapo impazzito dal desiderio di denaro. Questa e' una storia raccontata da chi doveva dare un senso alla spoliazione delle sue aziende con il prelievo di denaro contante».

DEL TURCO: «SONO TOCCATO E TURBATO»

«Sono molto toccato e soprattutto la parte finale dell'arringa mi ha turbato per i riferimenti che ha fatto alla storia della mia vita e all'immagine che di me hanno milioni di italiani», ha poi commentato Del Turco. «Sono grato all'avvocato Caiazza - ha proseguito - perche' la sua ricostruzione dei fatti ha una logica talmente stringente che non riesco a immaginare come una Corte possa dire no».

Relativamente all'episodio della presunta dazione del 2 novembre 2007 ha detto che il suo difensore ha fornito «una spiegazione logica, razionale e bella anche dal punto di vista della narrazione. E' la prima volta che ho a che fare con un processo penale e questa volta ne esco con la convinzione che il lavoro che hanno fatto i miei legali puo' mettere la Corte nella condizione di esprimersi con grande serenita' su questa vicenda».

L'ex ministro delle finanze ed ex segretario generale aggiunto della Cgil all'epoca di Luciano Lama deve rispondere di associazione per delinquere, corruzione, abuso, concussione, falso. Nello specifico Del Turco e' accusato di aver intascato mazzette da Angelini per cinque milioni e 800 mila euro. Per questa vicenda fu arrestato il 14 luglio 2008 insieme ad altre nove persone, tra le quali assessori e consiglieri regionali. A seguito dell'arresto il 17 luglio 2008 si dimise dalla carica di presidente della Regione. Le dimissioni comportarono lo scioglimento del Consiglio regionale e il ritorno anticipato alle urne per i cittadini abruzzesi che poi scelsero il centro destra con il presidente attuale Gianni Chiodi.

«ASSOLUZIONE PER ARACU: NON E’ UNCONCUSSORE»

Assoluzione con la formula piu' ampia. E' la richiesta dell'avvocato Fabrizio Parisi per l'ex parlamentare del Pdl Sabatino Aracu, avanzata oggi pomeriggio, a Pescara, nel corso della sua arringa al processo su presunte tangenti nel mondo della sanita' abruzzese.

Aracu, per cui i pm hanno chiesto nove anni di reclusione, e' accusato di associazione per delinquere, concussione, tentata concussione, abuso d'ufficio e truffa. Parisi, che fa parte dello studio dell'avvocato Giulia Bongiorno, ha sostenuto in aula che «non ci son prove di dazioni ad Aracu» e che l'ex deputato «non e' un soggetto concussore».

L'avvocato nel corso della sua arringa ha piu' volte ribadito che l'ex titolare della clinica Villa Pini, Vincenzo Angelini, «indica i prelievi ma mai le date delle consegne. I prelievi - ha sottolineato - non dimostrano nulla. Angelini ha interesse ad accusare per giustificare prelievi e ammanchi».

Il difensore dell'ex parlamentare ha inoltre detto che il suo assistito «aveva i soldi a sufficienza per comprarsi casa e quadri» e che il suo stile di vita «e' assolutamente normale e confacente, non gira in Ferrari».

Relativamente alle dichiarazioni di Maria Maurizio, ex moglie di Aracu, l'avvocato ha detto che non sono utilizzabili e che la donna «non e' attendibile. La sua credibilita' e' stata messa in dubbio da diversi testimoni, esperti in materia, e da una foresta di prove che documentano l'odio viscerale e la sete di vendetta della Maurizio. Il movente di questo risentimento e' di natura passionale ed economico».

