Vasto, sabato la notte bianca. Negozi aperti e cabarettisti di Zelig

VASTO. A Vasto è tutto pronto per festeggiare “La Notte Bianca 2013”, in programma da sabato pomeriggio.



L’evento, organizzato dal Comune di Vasto in collaborazione con Confcommercio, Confesercenti, Consorzio Vasto in Centro e Negozi Riuniti di Corso Garibaldi, giunto alla terza edizione, richiamerà migliaia e migliaia di persone.

La presentazione ufficiale stamane, a Palazzo di Città, nel corso di una affollata conferenza stampa alla presenza del sindaco Luciano Lapenna e dell’assessore al Turismo Vincenzo Sputore.

L’amministrazione conta di ripetere gli ottimi risultati delle due passate edizioni, la macchina organizzativa è partita da diversi giorni.

I negozi potranno restare aperti fino all’alba. Stessa cosa per la musica all’aperto. E poi, tante iniziative: dai concerti agli artisti di strada, dai mercatini all’animazione. Oltre a spettacoli di cabaret e stand gastronomici e all’esibizione, direttamente da Zelig, di Paolo Cevoli e Claudia Penoni, alle ore 23, nella centralissima Piazza Rossetti. Per la circostanza i Musei e i Giardini di Palazzo d'Avalos resteranno aperti fino alle 2.

Molte le novità in tema di viabilità. In sintesi, dalle ore 15 di sabato 20 luglio alle ore 6 del mattino di domenica 21 luglio ci sarà divieto di transito e sosta, con rimozione forzata, sulle seguenti strade e piazze: Corso Garibaldi (dall’intersezione di Via Madonna dell’Asilo all’intersezione con Piazza Rossetti). Piazza Rossetti, Via Vittorio Veneto, Piazzale Histonium, Piazza del Popolo, Via Canaccio, Piazza Marconi, Largo Siena, Via XXIV Maggio, Corso Nuova Italia, Piazza del Tomolo e Via Cavour (da piazza Marconi a Piazza Rossetti).

Il solo divieto di transito riguarderà invece le seguenti strade e piazze: Via Ravenna, Via IV novembre, Via Leopardi, Piazza S.Chiara, Via III Segni (esclusi i residenti), Largo Palmieri, Via Asmara e Via Smargiassi.

Via Vittorio Veneto ( nel tratto da via IV novembre e Via Tobruk) sarà senso unico di marcia con direzione da Via IV novembre a Via Tobruk.

Sono esclusi dai divieti i veicoli adibiti al trasporto di persone invalide, i mezzi di soccorso, i veicoli di Polizia e gli automobilisti in possesso di apposite autorizzazioni.



I cittadini sono invitati ad uscire a piedi, limitando al minimo l’uso delle autovetture.

Un grazie di cuore a tutte le forze dell’ordine e ai 25 uomini del Gruppo della protezione Civile del Comune di Vasto.