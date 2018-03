Villa Pini, decolla la trattativa nuova proprietà-sindacati

CHIETI. Sindacati più ottimisti dopo l’incontro di ieri a Villa Pini con il Policlinico S. Maria de Criptis.

Si registrano infatti nuove aperture e maggiore disponibilità della nuova proprietà, almeno sul personale da assumere che passerebbe dai 404 dipendenti della prima bozza ai 450 forse più su cui si sta trattando. L’incontro, definito tranquillo da tutti i partecipanti, è iniziato la mattina, poi dopo una breve pausa è ripreso alle 14 per terminare alle 16 (anche se i sindacati si sono trattenuti ancora per un pò).

C’è però un aspetto meno ufficiale, ma altrettanto e forse più importante che potrebbe essere la vera svolta della trattativa. Subito dopo la pausa, verso le 14,30 Carmine De Nicola e Andrea Di Prinzio hanno abbandonato il confronto sindacale per un incontro informale con il Policlinico Abano Terme: è stato il primo contatto sul possibile trasferimento dei macchinari ai nuovi proprietari.

Il che dimostra che forse si potrà sbloccare la situazione di stallo che finora ha impedito di pensare ad un passaggio senza traumi tra le due società e quindi alla sottoscrizione del contratto di acquisto, secondo le regole fissate dal curatore fallimentare.

Non c’è ancora una proposta ufficiale di acquisto, ma per oggi è previsto un altro contatto, forse un sopralluogo per identificare con certezza i macchinari che S. Maria de Criptis chiederà di lasciare in funzione. «E’ nostra ferma volontà acquistare Villa Pini – ha confermato Carmine De Nicola – e stiamo cercando di aprire una trattativa sulla strumentazione sanitaria che serve al funzionamento della clinica». Il che cambia completamente la prospettiva in vista del contratto finale di acquisto previsto per il 30 luglio.

I primi spiragli di questo nuovo approccio a Villa Pini sono emersi anche per l’accordo sul nuovo Piano industriale che potrebbe arrivare venerdì prossimo, giorno in cui ripartirà il confronto, dopo l’aggiornamento di ieri per le 9 di mattina del 19 prossimo. All’odg naturalmente gli aspetti occupazionali, i tipi di contratto proposti, il numero delle assunzioni, le vicende del Tfr, il possibile ricorso al part time per ampliare il numero degli occupati, i criteri per l’anzianità e la formazione delle graduatorie da cui assumere.

Con un appuntamento intermedio e cioè l’assemblea dei dipendenti che è stata convocata per giovedì pomeriggio a Torrevecchia Teatina. In realtà l’incontro con tutti i sindacati, a cui – oltre De Nicola e Di Prinzio - partecipavano per Santa Maria de Criptis anche Antonio Di Ianni e Valeria Pelliccione, non era iniziato proprio bene perché la nuova proprietà aveva proposto un contratto socio assistenziale per i dipendenti della psicoriabilitazione, cioè un contratto al ribasso e meno professionale di quello in corso, che però i sindacati tutti hanno rispedito al mittente.

Poi il clima è migliorato quando ai 404 dipendenti previsti inizialmente, più due o tre part time, la nuova proprietà ha aggiunto i medici che non erano stati conteggiati e qualche altra figura professionale, il che farebbe salire il totale a 430-440 assunti.



«Abbiamo avvertito una nuova apertura di Santa Maria de Criptis ed una maggiore disponibilità al confronto – dichiara Domenico Rega, Uil – c’è ancora molto da lavorare perché ci sono alcuni problemi per il personale amministrativo e sulle possibili esternalizzazioni di alcuni servizi. Intanto bisogna assumere tutti i dipendenti dell’area sanitaria, poi si vedrà come ridurre al minimo l’impatto negativo sui dipendenti in servizio, solo dopo si potrà parlare di esternalizzazioni. Santa Maria de Criptis, se vuole, può chiudere positivamente la trattativa, venerdì ce la possiamo fare».

«Il clima dell’incontro era senz’altro disteso e collaborativo, ma ci sono due o tre punti su cui il sindacato non può transigere – puntualizza però Davide Farina, Cisl – il primo è il periodo di prova da applicare a dipendenti che da anni lavorano in questo settore, il secondo è un contratto al ribasso per i circa 100 dipendenti della psicoriabilitazione, il terzo è la distinzione tra i lavoratori ai fini del reinserimento lavorativo. Poi ci sono questioni più tecniche sul Tfr. Noi pensiamo che si può chiudere il confronto ed esprimere un parere positivo sulle proposte se aumenta il numero degli occupati e se si riesce a modulare meglio la presenza di alcune figure professionali nel piano che ci è stato presentato. Deve però passare anche il part time per evitare inutili licenziamenti».