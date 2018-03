Premio Flaiano, piazza Salotto ‘chiude’ per 4 giorni: arrivano le star

Sabato sera l’evento aperto a 3 mila pescaresi

PESCARA. Piazza della Rinascita chiude al traffico pedonale e ciclopedonale per quattro giorni, da oggi e fino a lunedì.

Il provvedimento è necessario per consentire l’allestimento degli impianti per lo svolgimento della serata finale del 40° Premio Internazionale Flaiano. L’amministrazione comunale sta predisponendo gli ultimi dettagli garantendo un palco adeguato alla rilevanza della serata, assicurando almeno 3mila sedie, tante quante sono quelle del teatro d’Annunzio, cui si affiancherà però la disponibilità di uno spazio aperto e fruibile.

Non solo: l’ultima chicca è quella di organizzare il passaggio degli artisti nella passerella dall’hotel in cui alloggeranno sino al palco con un red carpet riservato ai premiati e agli artisti, in modo che si offriranno al saluto del proprio pubblico.

Oggi cominceranno le operazioni per l’allestimento del palco, delle torri, degli impianti di amplificazione e di tutte le attrezzature necessarie per la grande serata.

Per consentire tali operazioni, come recita l’ordinanza, per l’intera giornata di venerdì e di sabato, 12 e 13 luglio, a partire dalle 7 di oggi, sarà vietato il transito pedonale e ciclopedonale dell’intera piazza della Rinascita.

«Inoltre», spiega Berardino Fiorilli, «agli Organizzatori dell’evento ‘40° Flaiano Film Festival – Il Flaiano in Città’ abbiamo concesso la piena disponibilità di piazza della Rinascita per la giornata di domenica, 14 luglio, sino all’una di lunedì 15 luglio; e ancora sarà interdetto il transito pedonale e ciclopedonale della piazza per la giornata del 15 luglio per lo smontaggio delle attrezzature. Ovviamente con il nostro personale e con la Polizia municipale cercheremo di ridurre al minimo gli eventuali disagi per i cittadini, soprattutto tenendo conto della rilevanza commerciale di piazza della Rinascita, ma al territorio chiediamo collaborazione per la rilevanza del Premio Flaiano nel panorama internazionale, un fiore all’occhiello della nostra città che quest’anno ci chiede un supplemento d’impegno e di partecipazione per celebrare in maniera adeguata un quarantennale straordinario». Intanto continuano le proiezioni all’aperto del Flaiano Film Festival: oggi seconda proiezione gratuita al Parco Florida, a partire dalle 21.30, con la pellicola ‘Midnight in Paris’.

