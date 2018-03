Villa Pini, tensione all’incontro tra Petruzzi e De Nicola per il subentro

CHIETI. A Villa Pini è iniziato con le scintille ma è terminato a fuochi spenti l’incontro chiesto dal Policlinico S. Maria de’ Criptis (aggiudicatario dell’asta per la clinica) a Nicola Petruzzi, attuale affittuario della struttura, ed alla curatela, presente con Francesco Cancelli.

Il confronto era stato sollecitato giovedì scorso dall’ad Antonio Di Ianni per fare il punto sulla situazione attuale della clinica rispetto alle attrezzature ed al personale.

Il tutto in vista del trasloco ormai imminente del Policlinico Abano Terme e del subentro della nuova proprietà.

Ma i risultati del faccia a faccia sono stati abbastanza deludenti, nel senso che non si è avuta la sensazione di una svolta o di un’accelerazione delle scadenze previste. In sostanza, come si legge nel verbale sottoscritto, Petruzzi ha comunicato la disdetta del contratto di appalto per il servizio di ristorazione da parte dell’attuale gestore, ha messo a disposizione l’elenco dei contratti del personale in servizio e si è impegnato a girare al nuovo Cup di S. Maria de’ Criptis le prenotazioni in arrivo sul telefono di Abano Terme.

In pratica un normale contatto operativo tra un proprietario e l’inquilino che prepara il trasloco, anche se il contratto di acquisto non è stato ancora sottoscritto in attesa dell’esito delle verifiche sulla regolarità di tutta questa operazione da 31 mln.

Nel mirino delle indagini la richiesta di conoscere i fiducianti, cioè chi c’è dietro le fiduciarie che partecipano all’acquisto della clinica, la provenienza dei capitali, eventuali “incagli” nella solvibilità per alcuni mancati rimborsi di prestiti bancari e i rapporti - “idilliaci” o meno - dei soci con l’Agenzia delle entrate.



PETRUZZI VUOLE LASCIARE AL PIÙ PRESTO, IL NUOVO PROPRIETARIO CHIEDE PIÙ TEMPO

Questi riscontri non sembrano preoccupare il nuovo gruppo societario, ma è indubbio che il convitato di pietra dell’incontro di ieri era proprio l’attesa del via libera al contratto che il curatore dovrà firmare entro 10 giorni. Forse per questo in entrambe le delegazioni i volti erano tesi e i nervi a fior di pelle, quando i rappresentanti del nuovo aspirante proprietario sono arrivati in ritardo sull’ora concordata. E così quando la riunione è iniziata si sono scontrati subito due diversi approcci: da una parte c’era la volontà di Petruzzi di chiudere subito la trattativa, con la conferma del suo disimpegno a fine luglio. Dall’altra parte, è apparso evidente il tentativo di allungare eventualmente i tempi per diluire le criticità del passaggio delle consegne, anche attraverso la richiesta di acquistare i macchinari e le attrezzature in funzione. «Vendo al Cise (una delle società che compra, ndr) circa 2 mln di materiale e di macchinari? Ma quando mai… – ha interloquito Petruzzi - il Cise è moroso con me per diverse migliaia di euro, tanto che nei giorni scorsi ho dovuto presentare un decreto ingiuntivo. Non se ne parla proprio».

Secca ed anche un pò sorpresa poi la reazione di Francesco Cancelli alle lamentele che la curatela non avrebbe informato gli acquirenti sullo stato di salute di Villa Pini, sulle sue attività sul personale in servizio e così via: «Era tutto scritto in data room, bastava leggere bene i documenti della gara, pubblicati anche sul web».



«IL PIANO INDUSTRIALE È PRONTO MA C’È IL RISCHIO DI TROVARE VUOTA LA CLINICA»

In realtà il fantasma che agitava l’incontro – durato un’ora e mezza - non era né l’attesa delle verifiche del Tribunale né la necessità di acquisire notizie per definire il Piano industriale da presentare mercoledì ai sindacati. Il Piano è pronto, con gli impegni di continuare la gestione della clinica con l’attuale personale in servizio, salvo alcune differenze normative già indicate nella lettera inviata a suo tempo ai sindacati e ribadita anche in un’altra comunicazione: i 400 dipendenti in servizio resteranno ai loro posti, salvo diversa interpretazione delle leggi invocate di cui si parlerà nella trattativa sindacale di domani. Il fantasma che aleggiava, o il pericolo che dir si voglia, è un altro: il piano industriale è pronto ma il contenitore-clinica corre il rischio di essere trovato vuoto. Come hanno confermato all’uscita dall’incontro Antonio Di Ianni, Antonio Colasante e l’avvocato Vincenzo Di Lorenzo, che assiste Carmine De Nicola, che nell’occasione era accompagnato dal figlio medico.

Più silenzioso il chirurgo Arnaldo Filippini, che al termine dell’incontro ha stretto calorosamente la mano a Petruzzi, suo vecchio datore di lavoro.

«Siamo in trattativa per non trovare solo le mura al momento del subentro – ha sottolineato Di Ianni – il trasloco è un momento difficile, speriamo di riuscire ad affrontarlo senza problemi».

«Tutto fila liscio – ha aggiunto Colasante – stiamo lavorando sull’inventario, sulle verifiche strutturali e sui macchinari. Il nostro gruppo imprenditoriale è solido ed unito ed il Piano industriale prevede di conservare inizialmente il livello raggiunto da Villa Pini, per poi tentare un rilancio alla grande».

Meno loquace Isaia Di Carlo che accompagnato da una giovane avvocatessa ha subito lasciato la riunione con un «ci vediamo allo studio di Di Filippo», il legale del gruppo.

A puntualizzare il senso vero dell’incontro è stato Vincenzo Di Lorenzo, avvocato di lungo corso e di grande esperienza. «Si sta cercando di regolamentare il passaggio delle consegne – ha sintetizzato Di Lorenzo – il punto di riferimento è la continuità assistenziale, al di la degli interessi di chi cede e di chi entra. Per questo è importante che la clinica non venga svuotata».



PETRUZZI: «TRASFERISCO I MIEI MACCHINARI, COSÌ SI PUÒ RILANCIARE LA STRUTTURA»

Nicola Petruzzi al termine dell’incontro appariva tirato, così come i suoi collaboratori Paolo Argenti, Enzo Di Maio, Nicola Lotti e Manuel Di Monte, ma poi la tensione si è sciolta ed il discorso ha preso la strada dell’ironia.

«Temono che la clinica sia vuota? Ma solo così ci può essere il rilancio. Un’azienda avviata non può infatti essere rilanciata» ha commentato sorridendo.

«Oggi noi non dovevamo consegnare nulla o informare di altro rispetto a quello che già c’era e c’è in data room – ha poi continuato Nicola Petruzzi - si sono meravigliati che qui i macchinari sono quasi tutti miei, ma avrebbero dovuto saperlo. Sul resto hanno in mano tutto quello che serve per l’incontro con i sindacati. Comunque mi sembrano avviati sulla buona strada».

Certo è che quando saranno portati via i letti, il software del laboratorio analisi, l’anatomia patologica e molto altro, sarà dura assicurare l’assistenza.

Santa Maria de’ Criptis, ora pro nobis.



Sebastiano Calella