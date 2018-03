Abruzzo. Sanitopoli, «assolvete Boschetti e Mazzocca»

PESCARA. Assoluzione con formula piena.

E’ quanto hanno chiesto i difensori degli ex assessori regionali, Antonio Boschetti e Bernardo Mazzocca, durante le loro arringhe, nell'udienza di ieri del processo "Sanitopoli", su presunte tangenti nella sanità privata abruzzese, che conta tra i principali imputati l'ex governatore Ottaviano Del Turco.

Nel procedimento, Boschetti è accusato di associazione per delinquere e concussione; Mazzocca di associazione per delinquere, concussione e violenza privata. Nel corso del loro intervento, gli avvocati Fabio Lattanzi e Giovanni Cerella, legali di Boschetti, hanno sottolineato che «non vi è prova» delle dazioni che, secondo l'accusa, l'ex assessore avrebbe ricevuto dall'ex patron di Villa Pini, Vincenzo Maria Angelini.

A tal proposito, l'avvocato Lattanzi ha spiegato che, sulla questione, «vi sono dichiarazioni contrastanti fra loro» da parte sia di Angelini che delle sue segretarie. Ha, dunque, aggiunto che «non vi è concussione né per costrizione né per induzione. Non c'é prova». Anche l'avvocato Ugo Di Silvestre, difensore dell'ex assessore alla Sanità Mazzocca, ha sottolineato che per il suo assistito «il fatto concussivo non esiste». «Tale reato - ha detto - non ha trovato la minima conferma nel corso del processo, ma solo una dichiarazione vaga e generica di Angelini in fase di incidente probatorio».



Secondo l'accusa, l'ex assessore avrebbe favorito la proroga di contratti di alcune lavoratrici di Villa Celiera (Pescara) a Villa Pini. Sulla vicenda, ha voluto rendere dichiarazioni spontanee in aula l'ex segretario di Mazzocca, Angelo Bucciarelli, anche lui imputato nel procedimento.

Bucciarelli ha dichiarato di «non aver mai costretto o indotto Angelini ad assumere le lavoratrici, ma di essersi limitato a trasmettere via fax i nomi di alcune di loro su segnalazione dell'allora sindaco di Villa Celiera, Di Luzio che aveva a cuore la loro situazione», aggiungendo di «non averle mai conosciute».

Bucciarelli ha inoltre sottolineato di aver avuto rapporti sporadici con Angelini e, comunque, sempre nell'ambito del suo ruolo di segretario dell'assessore.

Anche per lui l'avvocato Di Silvestre ha chiesto l'assoluzione. La prossima udienza è in programma lunedì 8 luglio, anche se, molto probabilmente, sarà subito rinviata a causa dello sciopero degli avvocati, che si protrarrà sino al 16 luglio. Si dovrebbe tornare in aula, dunque, il 17 luglio.