Montesilvano, nuovo parcheggio da 50 posti in arrivo

MONTESILVANO. Un nuovo parcheggio con circa 50 posti auto per recuperare una zona da anni inutilizzata.

Lo spazio sarà disponibile anche per manifestazioni ed eventi, e per rispondere alla domanda di posti auto in un’area che soffre di una forte carenza.

L’importo complessivo dei lavori è di 190.636 euro.

Il progetto esecutivo e’ stato approvato e, contestualmente, è stata attivata la procedura di gara. L’area interessata, che ricade sulla Statale Adriatica che confina a Nord-Ovest con via Dalla Chiesa, copre una zona estesa complessivamente 2.350,00 metri quadrati circa.

Lo fa sapere l’assessore ai Lavori Pubblici, Feliciano D’Ignazio, che spiega: «Abbiamo portato avanti un progetto ideato dalla scorsa amministrazione, come normale che sia quando c’è una successione amministrativa, approvando da parte nostra nei tempi più rapidi possibili il progetto esecutivo ed attivando le procedure di gara. Contiamo, se tutte le procedure andranno avanti senza difficoltà, di cominciare i lavori già ad ottobre».



La realizzazione del parcheggio in questa zona della città ha un duplice effetto, spiega sempre D’Ignazio: «recuperare l’area lasciata per anni inutilizzata ed in stato di degrado ed andare a soddisfare la domanda di “posti auto” in una zona fortemente carente di parcheggi. Ma non è tutto, perché il progetto esecutivo prevede la realizzazione di parcheggi a raso, evitando di delimitare i posti auto con cordonature, in modo di avere, all’occorrenza, la disponibilità dell’area ad altri usi, come manifestazioni ed altri eventi pubblici».



Nel particolare la realizzazione dell’opera comporterà, tra l’altro, la realizzazione della fondazione stradale secondo pendenze atte allo smaltimento dell’acqua piovana e la relativa rete di smaltimento delle acque per evitare gli allagamenti in caso di pioggia; la realizzazione della rete di pubblica illuminazione adeguata per avere dei punti luce là dove oggi sono insufficienti determinando una situazione che, in particolare nelle ore notturne, rende la zona poco sicura.

Sono previste, inoltre, la realizzazione del marciapiede sulla via Dalla Chiesa, la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale e della pavimentazione di tutta l’area con manto di asfalto. Le aree necessarie per la costruzione del parcheggio sono già state acquisite dall’Amministrazione con la procedura degli espropri per un costo totale di circa 82mila euro. E’ stato, inoltre, ottenuto il nulla osta dalle Ferrovie per la esecuzione delle opere sottostanti il tracciato ferroviario di proprietà delle FF.SS ed è stato ottenuto il parere preventivo dell’Ente provinciale all’autorizzazione dell’adozione della variante del Piano Territoriale Provinciale. Questi 50 posti auto di cui i montesilvanesi potranno beneficiare, inoltre, andranno a sostenere anche l’ aumento di richiesta di parcheggi in vista della realizzazione della pista di pattinaggio a rotelle su strada prevista in Via Salentina, dall’altra parte della Statale.