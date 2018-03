Staminali: mamma Sofia posta 2 video, ecco i progressi

ROMA. Riesce ad ingoiare la pappa, a tenere il collo eretto "al 70%", ad aprire la manina quando il papà lo chiede.

E' la piccola Sofia, la bambina fiorentina di 3 anni e mezzo affetta da una grave malattia degenerativa e alla quale sono state fatte ad oggi tre infusioni di staminali secondo il metodo Stamina di Davide Vannoni.

I 'progressi' fatti dalla piccola sono ripresi da una telecamera: il risultato sono due video, rispettivamente della durata di circa 7 e 3 minuti, postati sulle pagine Facebook dei genitori della piccola, Caterina Ceccuti e Guido De Barros. In uno dei video si vede Sofia mentre deglutisce la pappa che le viene data con un cucchiaino dalla sua logopedista: «A fine febbraio - afferma l'esperta - la bimba non aveva alcuna attività. Era ipersensibile, bastava toccarla e aveva delle espressioni di dolore; non apriva la bocca e non aveva innesto deglutitorio», ora invece, sottolinea, «c'é deglutizione» sia pure con varie difficoltà legate alla presenza di un sondino che le è stato applicato.

Inoltre, oggi «i muscoli laterali del collo sono attivi - prosegue la logopedista - mentre a fine febbraio Sofia non aveva alcuna attività».

Ed ancora: «Sofia sputa - dice l'esperta - ha cioé il movimento della lingua in avanti, e ha il riflesso della tosse». 'Progressi' notevoli che fanno dire al papà della bimba:

«Stiamo recuperando un po' di terreno alla malattia». Nell'altro video, invece, il papà chiede a Sofia di aprire la manina e la bimba, ripetutamente, sembra rispondere alla sollecitazione, aprendo le dita.