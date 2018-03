Abruzzo/Ennio Flaiano, la rassegna cinematografica della Consulta Giovanile di Ortona

ORTONA. Luglio si tinge di cultura e di...cinema.

Sono cinque gli appuntamenti con la settima arte proposti dai giovani ragazzi della Consulta Giovanile. Cinque film d'autore, scelti tra la vasta filmografia dell'autore Ennio Flaiano, dove il suo genio incontrastato fa da filo conduttore. Spaziando tra i generi drammatico, commedia e fantascienza, ogni opera cinematografica proposta racconta un pezzo della nostra storia e della nostra società, mantenendo alta la sua memoria.



Ennio Flaiano: una vita nel cinema è una rassegna cinematografica organizzata dalla Consulta Giovanile del Comune di Ortona, in collaborazione con il Comune, che si terrà nel mese di luglio 2013. L'ingresso è gratuito.



L'intento della rassegna, tra visioni di film e dibattiti con esperti, è rendere omaggio allo scrittore, umorista e drammaturgo pescarese, uno dei più grandi personaggi della cultura italiana del '900, capace di raccontare con lucidità e sarcasmo i vizi della società italiana del suo tempo utilizzando riflessioni ancora molto attuali.





Film in programma:



1 Luglio 2013, ore 21.30, Sala Eden. “8 1/2”, di Federico Fellini. Italia, 1963, b/n, durata 138', drammatico. Con Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Anouk Aimée, Sandra Milo, Barbara Steele.



11 Luglio 2013, ore 21.30, Sala Eden. “La decima vittima”, di Elio Petri. Italia, 1965, durata 90', fantascienza. Con Massimo Serato, Marcello Mastroianni, Ursula Andress, Elsa Martinelli, Salvo Randone.



17 Luglio 2013, ore 21.30, Sala Eden. “Un amore a Roma”, di Dino Risi. Italia, 1960, b/n, durata 105', drammatico. Con Claudio Gora, Vittorio de Sica, Elsa Martinelli, Jacques Sernas.



A questo incontro parteciperà il professor Fabrizio Natalini, docente del corso Cinema, Fotografia, Televisione presso l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e autore di diversi libri su Ennio Flaiano. Il Prof. Natalini presenterà il film in proiezione e animerà un dibattito, a seguito della visione del film, sui temi più importanti trattati dall'autore pescarese nella sua carriera.



23 Luglio 2013, ore 21.30, Sala Eden. “Giulietta degli Spiriti”, di Federico Fellini. Italia, 1965, durata 129', drammatico. Con Valentina Cortese, Sandra Milo, Mario Pisu, Sylva Koscina, Giulietta Masina.



29 Luglio 2013, ore 21.30, Palazzo Corvo. “La ballata del boia” (titolo originale “El verdugo”), di Luis Garcia Berlanga. Spagna, Italia, 1963, b/n, durata 110', drammatico. Con Nino Manfredi, Emma Penella, José Isbert, José Luis Lopez Vasquéz, Angel Alvarez. Il film sarà presentato da Giuliana Liberatore.