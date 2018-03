Asl Chieti. Zavattaro:«mancanza di requisiti? Valutate le mie capacità»

CHIETI. Mancanza di requisiti? Nemmeno a parlarne.

«Ritengo sia arrivato il momento di smetterla con questa storia della mancanza dei requisiti e di iniziare, invece, a preoccuparsi delle reali capacità dei manager e del futuro della sanità abruzzese».

Il manager di Chieti Francesco Zavattaro preferisce mettere da parte la questione “formale” della scelta dei manager, sulle modalità utilizzate dalla Regione e sui requisiti dei candidati e preferisce scendere sul campo della pratica e del lavoro svolto.

«Infatti – dichiara il manager - sono ben cinque le commissioni regionali che hanno ritenuto idoneo il sottoscritto a ricoprire la carica di direttore generale nelle Asl in regioni quali l’Emilia Romagna e il Lazio. Quest’ultima regione, fra l’altro, mi ha ritenuto idoneo per due volte con due Commissioni differenti. La stessa Regione Abruzzo ha verificato i miei requisiti, ritenendoli adeguati, sia al momento della mia nomina nel 2010 sia, successivamente, in occasione della riconferma nel 2013».

La vicenda si è innescata solo pochi giorni fa in seguito ad un intervento dell’Intersindacale che aveva ritirato fuori le perplessità sui requisiti dei manager Asl di Chieti e L’Aquila. Sulla vicenda però pende anche un esposto alla procura della repubblica che chiede chiarezza su alcune incongruenze presunte segnalate a suo tempo dall’ex generale dei carabinieri Guidoni.



«Quindi - aggiunge Zavattaro - senza nulla togliere al fatto che sia giusto porre la dovuta attenzione alle procedure formali per le nomine pubbliche, da cittadino prima ancora che da dg mi chiedo quando arriverà il momento di cominciare a valutare i manager Asl in relazione alle loro professionalità, alle loro competenze e alla capacità di raggiungere risultati importanti dal punto di vista della sostenibilità economica e dello sviluppo tecnologico: in altre parole cominciare a verificare quanto l’operato dei dg sia in grado di rispondere alle imprescindibili esigenze di cambiamento del Sistema sanitario regionale, in un momento, fra l’altro, di grande difficoltà per il nostro territorio e per il Paese nel suo complesso. Su questi aspetti - conclude Zavattaro - sarò sempre disponibile a ogni tipo di confronto e di verifica».

La risposta di Zavattaro indirizzata a PrimaDaNoi.it (evidentemente l’unico giornale che ha pubblicato l’intervento del sindacato) scansa alcune questioni che potrebbero essere centrali.



Secondo chi contesta la mancanza di titoli bisognerebbe seguire l’art 3 bis del Dlgs 502/92,il quale dopo aver indicato la necessità della laurea per chi aspira a diventare manager, prevede espressamente come requisito «l’esperienza almeno quinquennale di direzione in posizione dirigenziale in enti o aziende, svolta in autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse finanziarie umane o materiali assegnate».

Inoltre la recente legge Balduzzi all’art. 4 ha aumentato da 5 a 7 anni la durata del periodo di “esperienza dirigenziale”.

L’Intersindacale fa riferimento alla qualifica del direttore generale come «collaboratore dell’Università e di Istituti organizzanti corsi di formazione in management».

I manager saranno di sicuro valutati per quello che fanno e producono ma potrebbe essere importante ascoltare anche chi crede che non siano state seguite alcune norme sulla loro scelta.