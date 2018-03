Pronto soccorso ospedale Val Vibrata: arrivano i turisti, vanno via i medici

SANT’OMERO. Come ogni anno e all’inizio della stagione estiva, in cui la popolazione della val vibrata triplica per l’arrivo dei turisti, scatta l’emergenza sanitaria all’ospedale di Sant’Omero.

Da metà del mese di giugno la Cgil denuncia che nel pronto soccorso dell’ospedale Val Vibrata mancano due medici e questo crea conseguenze gravi per l’assistenza . In pratica non si riesce a coprire i turni sia di pronto soccorso che di 118.

La situazione più drammatica, secondo il sindacato, è per il reparto di Ortopedia e Traumatologia dove sono rimasti solo due medici di cui uno ha una prescrizione per patologia,detta situazione ha determinato la chiusura dell’ambulatorio di ortopedia, i pazienti con patologie traumatiche spesso vengono dirottati negli altri presidi.

Questo ha innescato un meccanismo di mobilità passiva anche per traumi più o meno gravi.

Anche il reparto di medicina e geriatria è in cronica emergenza per mancanza di personale medico e infermieristico.

Altra criticità -segnalata da Antonio Macrillante della Rsu di Sant’Omero- è la quasi assenza di personale OSS che spesso non è presente nei reparti.

«Chiediamo anche a chi delle istituzioni che spesso osanna la presenza dei “professori”, dice la Cgil, «vadano a occuparsi anche della mancanza di “operai “ e non della bellezza della struttura. Chiediamo inoltre che all’interno della Asl si avvii un processo di riorganizzazione del lavoro perché ci sono molte incongruenze fra i numeri e i risultati».