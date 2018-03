Abruzzo/Crollo discarica Teramo, Gianni Chiodi assolto

TERAMO. Il giudice monocratico del Tribunale di Teramo, Domenico Canosa, ha assolto Gianni Chiodi con formula piena «perché il fatto non costituisce reato».

L'accusa era quella di disastro colposo per il crollo della discarica di contrada La Torre avvenuto a febbraio del 2006, quando Chiodi era sindaco di Teramo. Per lo stesso reato sono stati condannati a un anno e quattro mesi, con pena sospesa, l'ex assessore all'ambiente del Comune di Teramo, e oggi consigliere regionale Berardo Rabbuffo, e il dirigente dello stesso settore comunale, Nicola Di Antonio. Il pm Stefano Giovagnoni aveva chiesto per Chiodi un anno e quattro mesi il 14 maggio scorso. Il crollo risale al 17 febbraio 2006.

Assoluzione, perchè il fatto non sussiste ed in alcuni casi per prescrizione, per gli altri 8 imputati nel processo tra i quali figuravano l'ex sindaco di Teramo, Angelo Sperandio, gli ex presidenti della Provincia di Teramo, Claudio Ruffini e Ernino D'Agostino, l'ex dirigente della Provincia Ferdinando Di Sanza, le dirigenti dell'Arta (Agenzia regionale tutela ambientale) Maria Pia Gramenzi e Maria Daniela Marcozzi Rozzi, i dirigenti regionali del settore rifiuti Franco Gerardini e Massimo Di Giacinto.

«Non ho fatto dichiarazioni durante il processo e non le faccio ora. Ho una mia opinione e me la tengo per me», ha detto a caldo l'attuale governatore della regione

RABBUFFO: «NON COMPRENDO»

La sentenza del giudice monocratico del tribunale di Teramo, Domenico Canosa, arriva dopo oltre 5 ore e mezza di camera di consiglio, e coglie di sorpresa il solo Rabbuffo: «Non è condivisibile, credo ci siano ampi margini per l'appello. Non comprendo - ha detto a caldo il consigliere regionale di Fli - come mai decisioni e azioni che vengono prese in ambito collegiale possano cadere invece in capo a uno solo. Voglio dire: vengono assolti i progettisti, viene stralciata la posizione del sindaco, viene invece assimilata la posizione del delegato, cioé io, a chi detiene la gestione dell'aspetto tecnico... Per carità, sono contento dell'assoluzione di Chiodi ma c'é qualche aspetto che va capito in questa sentenza».

Rabbuffo e D'Antonio sono stati condannati anche al pagamento dei danni alle parti civili, rappresentate dal Comitato La Torre, un gruppo di cittadini che nel corso degli anni ha combattuto la sua battaglia per il ripristino dell'ambiente circostante una discarica che ha sempre creato problemi nella zona sulle colline a ridosso del capoluogo. La discarica è stata dissequestrata e riconsegnata al Comune (era chiusa per ordine del giudice dal 24 febbraio di 7 anni fa). Lo stesso giudice ha deciso di rinviare gli atti alla procura perché riveda la posizione di due tecnici dell'Arta in merito ai sopralluoghi effettuati all'epoca. La discarica crollò nella notte tra il 16 e il 17 febbraio 2006. Una prima avvisaglia c'era stata un anno prima ma, secondo l'accusa della Procura, l'amministrazione comunale di Teramo continuò ad abbancare tonnellate di rifiuti fino a quando questi non vennero giù finendo nel laghetto a valle. Un crollo che aveva un solo esempio simile in Italia, in Basilicata negli anni '50.