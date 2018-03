Rifiuti, a Roseto bando europeo da 14,6 milioni di euro per la differenziata

ROSETO. E’ stato pubblicato ieri sul sito del Comune di Roseto il bando di gara europeo relativo all’individuazione del gestore dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti.

Il bando, dal valore complessivo di 14,6 milioni di euro, prevede la gestione per 5 anni (da settembre prossimo) del servizio di raccolta differenziata della frazione organica, della carta, del cartone, del vetro, della plastica e dei metalli, della frazione secca residua indifferenziata con sistema domiciliare, compreso trasporto presso gli impianti. Sarà scelta l’offerta economicamente ritenuta più vantaggiosa arrivate in Comune entro le ore 12 del prossimo 1° agosto.

«Con il futuro gestore – spiega l’assessore all’Ambiente, Fabrizio Fornaciari – raggiungeremo finalmente il 65% di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale entro la fine del 2014, andando ad abbassare la produzione di rifiuti indifferenziati con un notevole risparmio sui relativi oneri di smaltimento. Questo bando offre servizi migliorativi e aggiuntivi, tenendo conto delle esigenze rappresentate dalla cittadinanza e dai vari operatori economici».

«Con l’emanazione del bando – dichiara il sindaco Enio Pavone – questa amministrazione mantiene gli impegni assunti rispetto all’assorbimento del personale ex Sogesa operante sul territorio comunale prima del regime dell’ordinanza. Con questa attività, inoltre, si dà seguito al percorso già avviato all’indomani del nostro insediamento e nel rispetto del programma elettorale votato dai cittadini, estendendo la raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale. Alle sterili polemiche preferiamo sempre far parlare i fatti».

CONTENZIOSO CON IL CIRSU

E questa non è l’unica novità in tema di rifiuti. La Giunta Pavone, infatti, come si legge nella delibera 65 di martedì scorso sarebbe disponibile ad un accordo per chiudere il contenzioso degli anni 2006-2009 con il Cirsu.

Lo farebbe attraverso una «transazione definitiva (tombale)», si legge nel documento, «attraverso reciproche concessioni e la somma di 700.000 euro». Ma il Cirsu avrebbe interrotto la trattativa, comprensiva anche delle somme risalenti al periodo settembre – dicembre 2010.

«IL SINDACO NON CHIARISCE I DUBBI»

Ma dove c’è spazzatura non possono mancare polemiche.

Il consigliere del Pd, Raffaella D’Elpidio protestato con forza perché il sindaco non ha chiarito chi dovrà pagare il risarcimento di 50 mila euro per la gestione dell'affidamento dei rifiuti.

Lunedì sera, infatti, nel corso del Consiglio comunale l'amministrazione comunale ha evitato di entrare nel merito della sentenza del Consiglio di Stato con la quale il Comune di Roseto è stato condannato a pagare 50 mila euro di risarcimento alla ditta esclusa dell'affidamento della raccolta dei rifiuti nella cittadina.

«Il sindaco aveva annunciato che avrebbe spiegato alla cittadinanza quanto avvenuto - commenta D'Elpidio - invece ha accuratamente evitato di affrontare l'argomento, nonostante le nostre domande. Il Consiglio di Stato ha parlato esplicitamente di procedure illegittime. L'amministrazione ha finora evitato di affrontare la questione, ma non mi arrendo. Al sindaco torno a porre queste domande: perché ci sono state procedure illegittime? Di chi è la responsabilità? Chi pagherà il risarcimento, visto che ci viene sempre detto che il comune non ha soldi in cassa?»

La minoranza ha presentato anche una risoluzione con la quale chiedeva all'amministrazione di impegnarsi a predisporre al più presto la gara per i rifiuti. «Non ce l'hanno neanche fatta discutere», protesta D’Elpidio, «ma auspichiamo almeno che la risoluzione sebbene non discussa possa servire ad affrettare i tempi per il bando. Questi sono i fatti, purtroppo. Le domande sono chiare, e mi aspetto che il sindaco voglia rispondere, non fosse altro per rispetto dei cittadini che amministra».

Ad intervenire sulla vicenda anche il segretario cittadino del Partito Democratico Massimo Felicioni. «Purtroppo Pavone ha scelto di non affrontare le questioni poste dalla consigliera D'Elpidio - ha dichiarato - Il motivo è chiaro: non ci sono argomenti per difendere l'operato della giunta nel campi dei rifiuti, e questo è stato chiaro anche dagli interventi imbarazzati della maggioranza. L'amministrazione è sempre stata pronta nel comunicare le sue iniziative e il suo operato, ma in questa vicenda abbiamo sentito solo il silenzio. Penso che i cittadini abbiano tutto il diritto di sapere che cosa è successo e soprattutto chi dovrà pagare il risarcimento».