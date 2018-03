Nuovo presidente e CdA rinnovato per la Fondazione Carichieti

CHIETI. Pasquale Di Frischia, ex Confindustria, è stato eletto ieri presidente della Fondazione Carichieti, l’organismo che è “proprietario” della banca.Tecnicamente si tratta del presidente del Consiglio di amministrazione, composto di 7 membri che l’altro ieri erano stati indicati dal Comitato di indirizzo della Fondazione stessa e che ieri si sono riuniti per nominare il presidente ed il vice presidente, che è risultato Angelo Marrone, già revisore dei conti al Comune di Chieti.Gli altri componenti sono Adriano Ciccarone, giornalista del Messaggero, Silvano Di Luzio, già sindaco di Guardiagrele e docente universitario di Fisica alla d’Annunzio, Rocco Di Marzio, nome noto nella Cassa di Risparmio, Maria Grazia Zambon, psicologa di Chieti solidale e Sabatino Di Carlo, imprenditore “verde” di Roio del Sangro. Di Frischia è l’unico sopravvissuto del vecchio CdA della Fondazione, i cui componenti sono stati sostituiti in blocco.Così è terminata la breve stagione del presidente Francesco Sanvitale che aveva sostituito Mario Di Nisio, dimissionario da circa un anno, così come si era dimesso poco tempo fa anche Tito Codagnone, presidente Carichieti, recentemente sostituito da Mario Falconio.Insomma tra dimissioni e scadenza di mandato, sia nella Fondazione (che come noto è la vera “padrona” della Cassa, di cui detiene i due terzi del capitale) sia nella Banca (che in precedenza aveva archiviato la gestione del vecchio direttore Di Tizio) i vertici sono tutti nuovi. Quest’ultima nomina potrebbe essere perciò il completamento di un piano strategico che in una prima fase ha rafforzato i conti della Cassa di risparmio ed il suo utile operativo, tagliando i rami secchi e le operazioni a rischio, il che ha consentito di licenziare un Bilancio ampiamente positivo, nonostante la crisi economica generalizzata.La seconda fase potrebbe essere proprio la nomina di un manager come Di Frischia, con un passato in Confindustria a Roma (ai tempi di Guido Carli) e a Chieti, dove ha diretto anche l’Api, l’associazione della piccola industria. Il nuovo presidente, nato a Roseto 65 anni fa e residente a Pescara, sposato, una figlia, procuratore legale, sembra essere la persona giusta per traghettare Carichieti in una dimensione operativa più legata al credito per le attività imprenditoriali che alle speculazioni finanziarie. Cioè una banca che fa il suo mestiere tipico proprio in un tessuto industriale come quello della provincia di Chieti che secondo recenti statistiche in Italia è il 2° nel settore manifatturiero.Senza arrivare alle dietrologie che parlano di “mani della Confindustria” sulla Carichieti, questa nomina è sicuramente un assist agli operatori, come da tempo chiedeva il presidente Paolo Primavera che ha sempre battuto sul tasto di maggiore credito agli imprenditori. Ma è anche un rafforzamento dell’operato del direttore generale Roberto Sbrolli che in questi due anni è riuscito a mettere in sicurezza i conti della Cassa. Il che consentirà alla squadra dei nuovi vertici di lavorare ad un futuro più dinamico della Carichieti, passata da preda designata della Tercas ad una possibile partecipazione – anche minoritaria – nel nuovo gruppo Tercas-Caripe.

Daniele Giangiulli, direttore Confartigianato Chieti, esprime invece solidarietà al professor Francesco Sanvitale : «L'uscita di scena del professor Sanvitale è un danno immenso per la nostra città in quanto parliamo di uno studioso e di un musicologo di fama internazionale che stava dando lustro alla Fondazione Carichieti e, di conseguenza alla nostra città, a livello nazionale. Siamo davvero rammaricati».

Sebastiano Calella