Ospedale Penne, protesta del comitato cittadino: «il diritto alla salute non si taglia»

PENNE. Il movimento cittadino per la sanità vestina ha indetto per sabato 15 giugno a partire dalle 16,30 in Piazza Luca da Penne a Penne un corteo «per salvare e rilanciare l’Ospedale di Penne».



Il Corteo di Lotta rivendicherà anche l’apertura del Centro di Soggiorno per Anziani in località Carmine - costato più di 15 milioni di euro tuttora chiuso e abbandonato. «I fatti dicono che finora vi sono stati solo tagli e investimenti vicini allo zero», denuncia il movimento. «Finora mille promesse: quella pubblica di 12 milioni di euro - comunque insufficienti - fatta ripetutamente dal direttore generale Claudio D’Amario si va rivelando l’ennesima, vana, promessa fumosa».

I cittadini chiedono investimenti strutturali che rilancino l’Ospedale S. Massimo, e l’apertura del Centro Soggiorno per anziani.



«Il presidente Chiodi tramite il suo esecutore D’Amario», protesta ancora il comitato, «sta uccidendo, lentamente ma inesorabilmente l’Ospedale di Penne. Il taglio dei posti letto e la riduzione dei servizi vogliono dire meno diritto alla salute e meno occupazione. Il diritto alla salute, sancito dalla nostra Costituzione all’ art. 32 , è stato minato alla base dai dalle politiche governative che devono rendicontare alle Banche e che foraggiano la Sanità Privata con le convenzioni in atto. Altro che tagli agli sprechi, qui si tagliano solo diritti, per anni si sono spesi milioni di euro per opere faraoniche ed ora si vuol far pagare il conto della cattiva gestione del denaro pubblico ai cittadini.

Il Piano di riordino ci porta in un vicolo cieco, di certo non si esce dalla crisi e non si riducono gli sprechi dissanguando lentamente i “piccoli” Ospedali. Sono altri i privilegi da tagliare».