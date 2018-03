A Torrevecchia Teatina il nuovo Hospice della Asl

TORREVECCHIA TEATINA. E’ stato inaugurato stamattina, alla presenza del Presidente della Regione Abruzzo, Giovanni Chiodi, il nuovo Hospice di Torrevecchia Teatina.



La struttura residenziale della Asl Lanciano Vasto Chieti è dedicata alle cure palliative e all’accoglienza di quei pazienti che non rispondono più alle terapie cliniche e farmacologiche in termini di guarigione e che hanno necessità, pertanto, di cure di natura diversa, finalizzate al controllo del dolore e di altri sintomi che generano profonda sofferenza.

La nuova struttura è dotata di diciotto posti letto distribuiti su quattordici stanze singole, ognuna dotata di bagno interno, frigo bar, televisore e poltrona letto per accompagnatore, e due stanze doppie dedicate al Day Hospice, a quei pazienti, cioè, che accedono alla struttura per la somministrazione di terapie giornaliere e che nel pomeriggio rientrano nelle loro abitazioni. Obiettivo delle cure palliative è dare la migliore qualità di vita possibile ai malati e ai loro familiari, la cui presenza nella struttura è stata opportunamente prevista con l’allestimento di spazi comuni, come salottini, cucina con tisaneria e aree relax, e con la possibilità di usufruire del vitto. L'Hospice è dotato anche di tre medicherie, una delle quali attrezzata per effettuare piccoli interventi chirurgici. I primi pazienti saranno ospitati all'interno della struttura entro il mese di giugno.

All’inaugurazione erano presenti il Direttore generale della Asl, Francesco Zavattaro, il responsabile dell’unità operativa di Cure palliative della Asl, Pierpaolo Carinci, il direttore del dipartimento oncologico della Asl, Antonello Nuzzo, il Sindaco di Torrevecchia Teatina, Katja Baboro, l'Assessore ed ex sindaco di Torrevecchia Teatina Marino Mincone, il Prefetto di Chieti, Fulvio Rocco De Marinis, gli Assessori regionali Federica Carpineta e Mauro Febbo, Il Presidente del Consiglio regionale, Nazario Pagano, e i consiglieri regionali Emilio Nasuti e Nicoletta Verì.



«L'Hospice di Torrevecchia - ha sottolineato Zavattaro - completa la rete della Asl Lanciano Vasto Chieti dedicata alle cure palliative, che oggi, unitamente all'Hospice "Alba Chiara" di Lanciano attivo dal 2011, può contare su trenta posti letto. Si tratta di un ulteriore importante passo avanti per offrire ai cittadini della provincia di Chieti servizi sanitari di qualità; e un riconoscimento in tal senso è venuto anche dall'Università di Bologna che ha deciso di inviare alcuni specializzandi nelle strutture della Asl per studiare il nostro modello di rete per le cure palliative».

I lavori di realizzazione dell’Hospice, durati poco più di quattro anni, sono stati curati direttamente dal Comune di Torrevecchia Teatina, che si è occupato di tutta la fase di progettazione ed esecuzione del progetto, utilizzando a tal fine un finanziamento erogato dal Ministero della Salute e dalla Regione Abruzzo per un importo di circa due milioni di euro.

«L'Hospice di Torrevecchia - ha evidenziato il Presidente Chiodi - è un ulteriore tassello nella rete sanitaria della nostra regione che si appresta ad essere una delle poche a essere in grado di garantire i liveli essenziali d'assistenza, compresi quelli erogati dalla rete di cure palliative. Non posso che esprimere il mio ringraziamento quindi - ha concluso Chiodi - a tutti coloro che con grande spirito di collaborazione hanno portato a termine questa importante struttura che rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta la nostra regione».