Abruzzo/Malattia rarissima, uomo salvato dalla morte grazie alla diagnosi giusta

AVEZZANO. Ci sono non più di 10 casi in Italia con quella malattia rarissima e sconosciuta alla quasi totalità dei neurologi ma ad Avezzano hanno indagato, approfondito, scavato e alla fine capito.



Il paziente è salvo, ora fuori pericolo e ricoverato in reparto, scongiurato il coma e probabilmente la morte.

A quell’uomo, un marsicano di 74 anni - col cervello invaso da una estesa infiammazione, in forte stato confusionale, paralisi degli arti di sinistra e forti disturbi della memoria - i medici di Neurologia dell’ospedale di Avezzano hanno diagnosticato una variante dell‘angiopatia amiloide cerebrale infiammatoria, patologia rarissima. Una diagnosi difficilissima come un puzzle di enigmistica medica, risolto dal dottor Berardino Orlandi del reparto di Neurologia dell’ospedale di Avezzano , diretto dal prof. Carmine Marini.

Un lavoro di indagine medico- scientifica di alto livello a cui ha dato il sigillo dell’ufficialità e un plauso l’unico esperto italiano del settore in Italia, il prof. Jacopo Di Francesco dell’Istituto neurologico ‘C. Besta’ di Milano. Un’investigazione scientifica ai più alti gradi, svolta ad Avezzano e approdata nel capoluogo lombardo, passando per l’Università di L’Aquila, con l’importante contributo del prof. Massimo Gallucci neuroradiologo dell’ateneo.

Un caso così raro, quello identificato dal reparto Neurologia di Avezzano che, tramite l’Istituto neurologico Besta di Milano, ha catalizzato immediatamente l’interesse della comunità scientifica internazionale e che sarà pubblicato sulle più prestigiose riviste internazionali della disciplina; il congresso nazionale di neurologia lo metterà in agenda per illustrarlo e dibatterne come contributo nello studio delle patologie del cervello.

Il paziente è arrivato in ospedale di Avezzano un mese fa ed è ormai fuori pericolo, ricoverato in Neurologia e sottoposto a terapia. Vista la rarità della patologia e la sua complessità, la degenza dell’uomo è oggetto di particolare e scrupolosa attenzione.

Decisivo, nella ‘decifrazione’ del rarissimo caso di malattia, sono stati la determinazione, l’impegno e soprattutto l’intuito professionale.



«Il quadro del paziente», dichiara il Direttore di Neurologia di Avezzano, prof. Marini, «è subito apparso particolarmente grave, con una sofferenza diffusa di tutto il cervello, con la possibilità di una evoluzione infausta. La diagnosi si è presentata particolarmente difficile, non essendo il quadro clinico e radiologico riferibile a nessuna patologia nota. Grazie alla collaborazione dei colleghi del servizio di Diagnostica per Immagini del nostro ospedale, ma soprattutto all'impegno e alla tenacia del dr.

Orlandi, è stato possibile giungere ad una diagnosi e identificare la cura appropriata. In virtù del trattamento immunosoppressivo e cortisonico il paziente ha avuto un rapido miglioramento clinico ed è fuori pericolo. Il soggetto è ancora degente, in attesa di una conferma definitiva della risoluzione del quadro clinico».