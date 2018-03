Delfino Pescara. Presentata campagna abbonamenti. Disoccupati gratis allo stadio

PESCARA. Presentata questa mattina la campagna abbonamenti del Pescara per la stagione 2013/2014. Tante le novità e le iniziative interessanti volte a riavvicinare il pubblico di Pescara allo stadio, con la società che sembra aver fatto tesoro degli errori dell'anno scorso. A partire dal costo degli abbonamenti, decisamente più contenuto con oltre il 50% di riduzione in media rispetto all'anno scorso, fino ad arrivare alle iniziative per incentivare famiglie e soprattutto disoccupati. In un momento delicato dell'economia nazionale, i primi mille tifosi che presenteranno al centro per l'impiego il certificato di disoccupazione riceveranno un abbonamento omaggio. Iniziativa da perfezionare nelle prossime settimane.«Vogliamo ripartire dimenticando l'anno scorso» – racconta Danilo Iannascoli, ideatore della campagna abbonamenti dell'anno prossimo – «cercando di non ripetere gli errori dell'anno scorso. Cerchiamo di riconquistare l'entusiasmo che è venuto scemando nell'ultima parte di stagione. Questo è l'obbiettivo principale di questa campagna abbonamenti».«Ripartiremo subito dal nuovo ds Giorgio Repetto» – chiude l'Ad biancazzurro – «e dal nuovo allenatore Pasquale Marino. Repetto è stimato da tutti e speriamo possa ripetere i successi da giocatore nel Pescara».Per i vecchi abbonati prezzi bloccato anche per l'anno prossimo nell'eventualità di promozione in Serie A. Prezzi che vanno dai 110 e 200 rispettivamente di Curve e Distinti Laterali ai 240 e 410 di Distinti Centrali e Tribuna Maiella. Per i nuovi abbonati 140 e 240 euro Curve e Distinti Laterali e 290 e 470 rispettivamente di Distinti Centrali e Tribuna Maiella.Riduzioni per donne, anziani ed Under 18. Pacchetto family a partire dal primo abbonamento intero acquistato, con sconti che vanno dal 25 al 40% a seconda della composizione del nucleo familiare. Per questa stagione prevista anche la sottoscrizione della Fidelity Card Away, che permette ai non tesserati di seguire il Delfino anche in trasferta.Presente al gran completo l'intera dirigenza del Delfino, con il neo ds Giorgio Repetto, il patron Daniele Sebastiani ed il vicepresidente Gabriele Bankowski in prima fila.Marino invece sarà a Pescara mercoledì per la firma del contratto e verrà presentato alla stampa sabato prossimo molto probabilmente al Porto Turistico di Pescara.Andrea Sacchini