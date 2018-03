MONTESILVANO. Nasce a Montesilvano il comitato cittadino “Rifiuti Zero”, in una delle città d’Abruzzo con la più bassa percentuale di raccolta differenziata (nel 2011 è scesa al 12,54%).

Il comitato, che si riunisce presso il centro pastorale in Viale Europa, è promosso da Abruzzo Social Forum, Bottega equosolidale “Semi della Terra”, Cantiere per l’Alternativa, Città delle Donne, Confederazione COBAS Pescara-Chieti, Libreria “On The Road”, Oro Blu, Punto Ecologico, Movimento 5 Stelle e Rifondazione Comunista di Montesilvano.



«Un fronte comune di associazioni, movimenti, realtà collettive e singoli cittadini», spiegano gli ideatori, «con l’esigenza comune di far irrompere anche nella nostra città l’agenda “Rifiuti Zero”, creare azioni locali per coinvolgere e sensibilizzare i cittadini nelle pratiche della riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti, oltre ad essere di supporto per la raccolta delle firme a sostegno della Legge d’iniziativa popolare promossa a livello nazionale».

Il comitato promuove un’organizzazione pubblica, «partecipata e trasparente del sistema gestionale dei rifiuti che valuti costi e benefici per la collettività, qualcosa di totalmente alternativo a ciò che è stato e per evitare che continui ad essere a Montesilvano e in Abruzzo: un intreccio di malagestione e affari privatistici, dove si sostituiscono le lobby ma rimangono i problemi».



«Piuttosto che inceneritori, discariche obsolete o tecnologie dispendiose», spiegano ancora, «riteniamo possibile e necessario cambiare strada guardando alle esperienze positive di tanti comuni italiani che hanno riorganizzato il sistema di raccolta dei rifiuti puntando su riduzione, riuso e riciclo con risultati positivi sia nella riduzione dei costi che nella creazione di nuova occupazione».



Per approfondire il tema e lanciare la raccolta firme il comitato invita cittadinanza e istituzioni ad un incontro pubblico sabato 8 giugno dalle ore 16 presso l’Aula Magna dell’ITC Alessandrini di Montesilvano in via C. D’Agnese 1, per l’occasione oltre agli attivisti del comitato sarà presente Massimo Piras di “zero waste” del coordinamento nazionale.



Nei prossimi giorni saranno organizzati banchetti nei mercati e nei luoghi nevralgici della città, inoltre è già possibile firmare la proposta di legge d’iniziativa popolare presso l’ufficio elettorale a palazzo Baldoni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Per saperne di più ci si può recare presso i punti informativi bottega equosolidale Semi della Terra in via Benedetto Croce 6, Punto Ecologico in via Vestina 40 e libreria On The Road in via G. D’Annunzio 40.