Estate Giulianova, il 17 agosto c’è la Notte Bianca

GIULIANOVA. La Giunta comunale ha approvato il calendario di Giulia Eventi 2013.

Si tratta di un provvedimento molto importante in vista dell’inizio dell’estate e che comunque lascia ancora aperta la possibilità di inserire nel tabellone ulteriori iniziative.

«Il mio ringraziamento – dichiara il sindaco Francesco Mastromauro – va soprattutto al consigliere Fabrice Ruffini per il contributo fondamentale fornito nel non facile compito di realizzare un cartellone degli eventi di qualità e al tempo stesso virtuoso. Grazie al lavoro del giovane consigliere comunale, e dell’Ufficio manifestazioni, siamo riusciti a mantenere i principali eventi che da alcuni anni caratterizzano l’estate giuliese».

Il riferimento è alla Notte Alta e alla Notte Bianca, che si terranno rispettivamente il 27 luglio e il 17 agosto, al Cinema in piazza, a Calici e musica, a Tesori di fattoria e a Strade in canto.

Ma ci saranno anche Un pugno d’impegno, Versi verso il mare, Musica nei chiostri, Rocca barocca, il Ballo in piazza, il Teatro dialettale, la Festa dell’ambiente, Bluway per la consegna della Bandiera Blu e altro ancora.

Nel cartellone c’è anche il ritorno di un evento molto atteso dai giovani: Giugno Giovani «Dopo l’interruzione forzata dello scorso anno», continua il sindaco, «abbiamo lavorato per riproporre questa apprezzata manifestazione, che si terrà il 29 giugno al parco Chico Mendes, restituito nel frattempo alla piena disponibilità della cittadinanza. E a proposito del Parco Mendes va aggiunto che dal 19 al 22 luglio qui si terranno quattro concerti a pagamento. Da segnalare, inoltre, la nascita di una nuova manifestazione, che si avrà con cadenza settimanale nel Centro storico, dedicata alla degustazione delle birre artigianali, alla quale auguriamo lo stesso successo di Calici e musica. Desidero ringraziare, infine, le associazioni presenti sul territorio per il loro contributo al mantenimento dell’ottimo livello qualitativo del cartellone delle manifestazioni e che hanno altresì consentito di contenere i costi».

Nei prossimi giorni si lavorerà alla stesura definitiva del calendario di Giulia Eventi estate 2013 con la stampa e la distribuzione dei manifesti e dei pieghevoli. Il cartellone sarà disponibile anche all’interno del portale dedicato al turismo