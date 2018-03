Pescara. Interessi usurari della banca, rinviata l’udienza contro Unicredit

PESCARA. Tutto rinviato al mese prossimo.

E' stata rinviata al prossimo 16 luglio, per un difetto di notifica, l'udienza davanti al gup del Tribunale di Pescara, Maria Carla Sacco, relativa alla opposizione alla richiesta di archiviazione nei confronti di nove indagati, tra cui l'amministratore delegato di Unicredit Management Bank, Dino Crivellari.

La richiesta di archiviazione era stata presentata dal procuratore aggiunto Cristina Tedeschini. Ad opporsi la presunta parte lesa, una donna la quale sostiene che le sarebbero stati applicati interessi usurari da parte della filiale di Montesilvano della banca.

La vicenda risale al 1998. I nove indagati devono rispondere di usura e tentativo di estorsione in concorso. Fra i legali degli indagati l'ex avvocato di Berlusconi, Gaetano Pecorella, presente oggi in Tribunale a Pescara.

«E' una vicenda che non sta in piedi», ha commentato Pecorella, all'uscita da Palazzo di Giustizia. «Per altro, - ha aggiunto - gli indagati che assisto sono subentrati nei ruoli di amministratori dopo questa vicenda. Quindi non c'entrano nemmeno indirettamente».