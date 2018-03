Tagliacozzo, si dimette il commissario per l’apertura del Pronto soccorso

TAGLIACOZZO. Si è dimesso il commissario ad acta designato dal Tar Abruzzo per far riaprire il Pronto soccorso di Tagliacozzo.

Gabriele Perfetti, il presidente del comitato regionale della Croce rossa, scelto dal Tar come commissario ha deciso di rinunciare all’incarico, a far data dal 23 maggio scorso. Così ha spiegato a PrimaDaNoi.it, aggiungendo che «si trattava di motivi di opportunità, quasi di conflitto di interessi, visto che la Cri lavora con la Asl e per la Asl».

Diversa invece la giustificazione addotta durante una telefonata con Rita Tabacco, animatrice del Comitato salva ospedale: «A me ha detto che non sarebbe riuscito ad adempiere al suo incarico senza collaboratori – racconta – ma la mancanza di personale mi è sembrato un pretesto debole. Qui quello che manca è la volontà politica. E poi comunicare il 3 giugno le dimissioni del 23 maggio mi sembra un’inutile perdita di tempo. Trattandosi di un ospedale poteva fare un telegramma. Adesso siamo in attesa degli sviluppi, anche se il Tar non mi sembra molto rispettato, né da Perfetti né da Chiodi. Il Comitato aspetta le nuove decisioni, ma c’è odore di omissione di atti d’ufficio».

Quindi resta di nuovo inapplicata l’ordinanza che un anno fa aveva disposto la riapertura del servizio di pronto soccorso. E così è inapplicata anche la successiva ordinanza per l’ottemperanza alla precedente sentenza.



In questo provvedimento il Tar aveva pure indicato la necessità di dotare la struttura di medici e macchinari, elencati minuziosamente: un cardiologo, un anestesista, un ortopedico, un radiologo, tecnici e laboratorio analisi h24, insomma un servizio nella sua piena funzionalità.

Ed aveva fissato tempi brevi e certi per la riapertura, che però la Asl ed il commissario non hanno rispettato.

Il tutto in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla regolarità della trasformazione del Programma operativo, che chiudeva il Pronto soccorso, in legge dello Stato, come deciso dal Consiglio dei ministri presieduto da Berlusconi pressato dal presidente Chiodi che aveva collezionato una serie di sconfitte al Tar che stravolgevano il disegno di riordino della rete ospedaliera.

C’è naturalmente sconcerto nel Comitato, ma anche in ospedale, dove ci si chiede se sia facoltativo ubbidire al Tar o al manager Asl e al commissario Chiodi che del Tar non hanno mostrato grande considerazione. Addirittura viene denunciato dal Comitato che invece di lavorare per l’apertura ed il potenziamento del Pronto soccorso, il manager Giancarlo Silveri ha deciso di togliere le reperibilità ai tecnici di laboratorio, a far data dalla metà di giugno. Proprio come aveva denunciato il sub commissario Zuccatelli: i direttori generali fanno quello che gli pare, sentenze comprese.

Sebastiano Calella