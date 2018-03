Montesilvano, Fabio Petricca nuovo presidente del Consiglio

MONTESILVANO. Fabio Petricca è il nuovo presidente del Consiglio di Montesilvano.

Prende il posto del presidente dimissionario Carlo Tereo De Landerset. Petricca, giovane avvocato trentasettenne, eletto con la lista civica Montesilvano Bene Comune e di recente cofondatore del nuovo gruppo consiliare Montesilvano in Comune, è stato eletto questa mattina con voto favorevole dei presenti dell’Assise di Montesilvano con le sole eccezioni dei consiglieri di opposizione Maragno e De Vincentiis che si sono astenuti così come lo stesso Petricca.

«Sono molto contento per Fabio – ha commentato il sindaco Attilio Di Mattia a margine del Consiglio comunale –perché sono certo che saprà svolgere il ruolo istituzionale nel migliore dei modi, così come ha fatto in questi mesi il presidente uscente Carlo Tereo De Landerset che ringrazio vivamente. Io e Fabio siamo coetanei ed abbiamo condiviso moltissimo: dall’adolescenza fino alla costituzione della lista civica Montesilvano Bene Comune che è stata la seconda più votata del centrosinistra nelle ultime amministrative. A lui va il mio augurio di buon lavoro».

«Sarò un presidente rigoroso – ha detto Fabio Petricca nel suo primo intervento pubblico da presidente del Consiglio – un presidente imparziale e trasparente. Onorerò il prestigio dell’Assise che mi pregio di rappresentare, favorendo sempre la dialettica democratica fra opposizione e maggioranza al fine di una ampia condivisione dei provvedimenti che riguardano tutta la collettività».

De Landerset nei giorni scorsi ha lanciato il nuovo gruppo ‘Montesilvano in Comune’ insieme a Stefano Di Felice (capogruppo che potrebbe alternarsi nel tempo con altri), lo stesso Fabio Petricca, Lorenzo Silli e l’assessore Nino Fusco. I cinque hanno chiesto alla giunta Di Mattia un nuovo slancio.