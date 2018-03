Abruzzo/ Metro licenzia 26 dipendenti, sciopero e presidio

CHIETI. La società Metro Italia Cash & Carry Spa, che gestisce l'ipermercato all'ingrosso 'Metro' di San Giovanni Teatino, ha avviato le procedure di licenziamento di 26 degli 84 dipendenti del punto vendita.

Contro la decisione i sindacati del settore hanno avviato una serie di iniziative, a partire da uno sciopero proclamato per domani, per l'intera giornata di lavoro. Contestualmente, a partire dalle 10, è stato organizzato un presidio, proprio davanti al centro commerciale. In particolare Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil criticano il fatto che siano state avviate direttamente le procedure di mobilità, senza prevedere l'utilizzo di ammortizzatori sociali. In più occasioni - l'ultima volta nell'incontro istituzionale che si è svolto lo scorso 21 maggio nella sede della Provincia di Chieti - la società si è detta non disponibile ad accogliere le richieste delle organizzazioni sindacali.

«Prima di ricorrere al licenziamento vero e proprio - spiega Davide Frigelli della Fisascat-Cisl - si poteva pensare a strumenti quali contratti di solidarietà o cassa integrazione straordinaria e invece viene applicata direttamente la mobilità. Se si adottasse lo strumento degli ammortizzatori sociali, si potrebbe invece rimandare di qualche anno l'esubero».

Un nuovo incontro istituzionale, sempre in Provincia a Chieti, è previsto per il prossimo 4 giugno: in quell'occasione i sindacati hanno proclamato una nuova giornata di sciopero ed un presidio con blocco della strada, di fronte alla sede dell'Ente provinciale di Chieti. La comunicazione circa l'avvio della mobilità è stata inoltrata ai lavoratori lo scorso 8 marzo e il licenziamento, secondo quanto riferito, dovrebbe essere effettivo a breve.

LA SOCIETA’: «DIVERGENZE SU CASSA INTEGRAZIONE»

«La ristrutturazione comporta la profonda rivisitazione dell’offerta al cliente e la cancellazione permanente di alcune attività del punto vendita. L’azienda ha ricercato da subito un accordo con le rappresentanze sindacali, spiegando chiaramente la natura strutturale degli esuberi – dichiara Maurizio Casalotto Cossu, direttore Risorse Umane di METRO Cash and Carry Italia. In questo scenario ci siamo resi fra l’altro disponibili a sostenere con un incentivo economico tutte le persone che si erano dichiarate disposte ad entrare volontariamente in Mobilità. Questo avrebbe limitato significativamente l’impatto sociale. La divergenza che ad oggi blocca la trattativa è relativa alla modalità di applicazione della Cassa Integrazione, in quanto i sindacati hanno posto come vincolo imprescindibile l’applicazione del meccanismo della rotazione tra i lavoratori. Questa ipotesi per noi non applicabile perché, come dichiarato fin dall’inizio, gli esuberi sono di tipo strutturale, conseguenti al cambio radicale del modello operativo del punto vendita e non legati a situazioni temporanee. Confidiamo quindi che le rappresentanze sindacali si rendano conto che facendo saltare questa trattativa si negano ai lavoratori impattati 12 mesi cruciali di sostegno al reddito e rinnoviamo la nostra disponibilità a firmare un accordo che minimizzi l’impatto sociale in modo coerente con il nuovo modello operativo»