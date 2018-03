Abruzzo/Asl Chieti, l’atto aziendale ridimensiona i reparti degli ospedali

CHIETI. Altro che ospedale di eccellenza “clinicizzato” e punto di riferimento sanitario non solo per l’Abruzzo.



Il SS. Annunziata di Chieti sarà sempre più ridimensionato ed anche l’università avrà un ruolo marginale e forse solo finalizzato alla didattica (invece di primari di peso, nelle le corsie ci saranno studenti e giovani medici). Il tutto sotto il naso dei politici teatini distratti o forse conniventi, anche se non va molto meglio nemmeno a Lanciano e Vasto.

E’ questo il quadro che è emerso durante l’incontro che giovedì scorso c’è stato in Provincia, quando il manager Asl ha illustrato le novità del nuovo Atto aziendale. Un quadro ben dissimulato in un lungo comunicato di buone intenzioni e di programmi, ma senza la specifica dei cambiamenti previsti o in corso.

PrimaDaNoi.it ha voluto approfondire e andare oltre la genericità del comunicato che peraltro si è contraddistinto anche per la mancanza di dichiarazione del presidente Enrico Di Giuseppantonio ed ha ricostruito con difficoltà il contenuto di quella riunione, assemblando le dichiarazioni ed i silenzi di chi ha partecipato all’incontro. Da cui è uscito, ad esempio, che da Chieti la Geriatria si sposta ad Ortona, che al SS. Annunziata l’università perde due cliniche, che nel Dipartimento cuore c’è una riduzione da due unità operative complesse ad una soltanto e che anche le chirurgie universitarie saranno “compresse”.

Ortona, invece, fa il pieno dei reparti, ma rischia la crisi del centro senologico per il pensionamento del primario e non ha avuto l’autorizzazione della Regione per il concorso materno infantile (rischia anche la chiusura del punto nascita), a Lanciano l’urologia diventa unità operativa semplice, mentre si sposta a Chieti il maxillofacciale ed anche la geriatria chiude e passa sul territorio. A Vasto nefrologia e dialisi emigrano sul territorio.



In realtà l’operazione di svuotamento degli ospedali segue anche le indicazioni nazionali, che però sollecitano la loro riscoperta per l’assistenza soprattutto dei malati acuti e non impongono di “deprimere” l’assistenza ospedaliera, semmai la vogliono specializzare e rendere più ad alto livello.

L’esatto contrario di quello che è avvenuto a Chieti. Basti ricordare la guerra alla Cardiochirurgia che effettuava trapianti e per la quale era stato finanziato e progettato un edificio di avanguardia: invece di potenziarla, fu cancellata la sala operatoria open space con il pretesto che era troppo… avveniristica.

Oggi la conferma di questa operazione che pensa solo allo svuotamento – più o meno condivisibile – degli ospedali a favore del territorio viene proprio dal nuovo Atto aziendale, il cui slogan è proprio “più territorio meno ospedale”.



Il che accoglie – almeno a parole – la giusta necessità di attivare più servizi fuori dall’ospedale, ma dove il “meno ospedale” non dovrebbe significare affatto ospedale meno qualificato ed attrezzato. Perché lo “svuotamento” va bene, ma non va interpretato come impoverimento dell’offerta sanitaria: dovrebbe essere il contrario, con meno affollamento e più specializzazione.

Invece il pericolo che corre il SS. Annunziata è proprio questo declassamento, quando si scopre che nel suo prossimo futuro saranno spostati altri reparti e non ci saranno più alcune presenze universitarie: di fatto sarà lo svuotamento senza la qualificazione spinta di alcune vocazioni.

Proprio come dice il comunicato della Asl: l’aggiornamento dell’Atto aziendale si è reso necessario per le nuove disposizioni governative e commissariali sulla sanità. E via di seguito con le riclassificazioni delle attività, l’innovazione ed un elenco astratto di intenzioni, di progetti, di cambiamenti. Chiacchiere, invece del quadro preciso di come saranno gli ospedali di Chieti, di Ortona, di Lanciano, di Atessa e di Vasto, di cosa cambierà sul territorio e dove.

E nulla, nessun cenno sul miglioramento della qualità nell’assistenza sanitaria, quella che un tempo attirava la mobilità.



Sebastiano Calella