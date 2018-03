Asl Teramo, la denuncia del sindacato infermieri: «condizioni di lavoro drammatiche»

TERAMO. «Continuano a manifestarsi fatti gravi nella Azienda Sanitaria di Teramo e non riusciamo a vedere soluzioni».

La denuncia arriva dalla segreteria provinciale NurSind Teramo, Giuseppe De Zolt, che lancia (per l'ennesima volta) l'allarme: «le condizioni di lavoro in numerose divisioni e servizi sono a livello di dramma, ci sono colleghi con più di due anni di arretrati di ferie non godute, che vivono allo stremo delle forze, della resistenza umana e professionale, e non si vedono prospettive nel poterne usufruire»

Ma ci sono anche operatori, racconta sempre De Zolt, «con il diritto alla riduzione di orario per gravi situazioni familiari (Legge 104) che si vedono regolarmente sottratto questo diritto»

Nei giorni scorsi è arrivata una comunicazione scritta dalla Neurologia dell’Ospedale di Teramo, dove è attivata una unità intensiva per la gestione del paziente critico (Unità Stroke), che consente l’attuazione di importanti provvedimenti per salvaguardarne la vita e ridurre gli esiti dell’accidente cerebrale. «Non solo mancano gli infermieri dedicati a tale attività», spiega ancora il segretario, «ma pur di mantenere attivo questo servizio essenziale ed esclusivo nella Asl di Teramo, gli infermieri subiscono assurdi carichi di lavoro a causa delle croniche carenze di organico, spesso si trovano da soli a svolgere l’assistenza al paziente o costretti a condividere illegalmente le proprie responsabilità col personale ausiliario».

Nonostante si discuta da anni e la dirigenza abbia assunto più volte impegni per soluzioni sulle carenze organiche, con particolare riferimento al diritto di recuperare energie attraverso le ferie estive, anche quest’anno si starebbe già di nuovo realizzando un pesante piano di ‘accorpamenti’ «Questo», spiega De Zolt, «non solo riduce la recettività dei Servizi (diminuendo i posti letto, proprio quando il flusso turistico della nostra regione ne avrebbe maggiore bisogno), ma impone ritmi serrati nel lavoro, aumentando il rischio professionale e peggiorando le condizioni del paziente per quanto riguarda l’assistenza! Per non parlare di una Rianimazione che sopravvive con 10 infermieri in meno».

Il NurSind chiede «risposte concrete ed urgenti, per ridare dignità al diritto del paziente di una adeguata assistenza infermieristica, ed agli infermieri di essere in condizioni di poterla prestare, di andare in ferie e godere dei propri sacrosanti diritti».