L'assessore Galli: «In pochi giorni 6-7 mila euro di danni, non ce la facciamo più»

CITTA’ SANT’ANGELO. In giro per l'area metropolitana a nord della Provincia di Pescara qualcuno si diverte ad incendiare i cassonetti della spazzatura.

A Città Sant'Angelo è successo di tutto negli ultimi giorni: oggetto di "focose" attenzioni cassonetti e campane della raccolta differenziata in diversi quartieri: davanti a Colaiocco; in contrada Crocifisso; a San Martino, in via Walter Mascaretti che è una traversa di Via Baiocchi.

Altri casi del genere sono accaduti nei comuni limitrofi.

«Non ce la facciamo più» osserva sconsolato l'assessore all'ecologia Franco Galli.

«Prima di tutto faremo la denuncia contro ignoti. Poi chiediamo aiuto: i cittadini di diverse zone, ad esempio di Via Baiocchi, sono molto attivi sui social network per denunciare ogni tipo di questione. Non ci mandassero solo foto di parcheggi fuori dalla strisce, chi sa denunci. In pochi giorni abbiamo subito 6-7 mila euro di danni, soldi della collettività».

«E' una lotta impari contro gente che scarica le proprie frustrazioni sui beni pubblici» aggiunge il sindaco Gabriele Florindi.

«Noi e le forze dell'ordine possiamo poco, deve aiutarci la gente per bene. Bisogna segnalare chi compie gesti simili».