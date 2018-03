Abruzzo/Montesilvano, parte l’esperimento: riciclo della plastica, ecco come aderire

MONTESILVANO. Partirà la prossima settimana (tra il 24 e il 27 maggio) a Montesilvano il progetto di riciclo del Movimento 5 Stelle.

«Per mesi abbiamo rincorso la burocrazia», racconta Manuele Anelli, «per mesi alcuni cavilli burocratici ci hanno rallentato ma adesso partiremo definitivamente».

Il sindaco Attilio di Mattia ha dato infatti l`autorizzazione per proseguire il progetto a scopo dimostrativo "Riciclo a 5 Stelle" che partirà ufficialmente con il contributo di tutti coloro che raccoglieranno flaconi, bottiglie e bottiglioni.

La plastica dev’essere priva di qualsiasi liquido o solvente. Una volta presa la bottiglia bisogna comprimerla con il tappo. Sarà poi il Movimento 5 Stelle a spiegare dove conferire la plastica. Il progetto avrà la durata di un solo mese, poiché tanto basta per raggiungere l’obiettivo. Il conferimento quindi avverrà nell`arco di trenta giorni. La ditta (che a breve sarà resa nota) andrà nel luogo stabilito e preleverà i rifiuti. «La ditta, che nel frattempo avrà pesato il materiale prelevato», spiega Anelli, «ci garantirà il valore di mercato del materiale pesato. Una volta stabilito quante persone hanno conferito la sola plastica, quanta plastica siamo riusciti a raccogliere e quanto abbiamo guadagnato faremo le nostre successive proiezioni su quanto il Comune di Montesilvano potrebbe guadagnare vendendo la propria plastica, che a questo punto non finirebbe in discarica. Fatti questi calcoli proseguiremo anche con le tabelle sugli altri materiali che normalmente i comuni rivengono alle ditte interessate»

«La nostra iniziativa», va avanti Anelli, «non ha fine di lucro, pertanto il ricavato (si spera consistente) sarà interamente girato ad un’iniziativa benefica e socialmente utile che decideremo nella prossima assemblea dedicata. Nel dibattito sempre fruttuoso era nata la proposta di acquistare una sedia a rotelle da donare a chi ne avesse più bisogno all’interno dell`Azienda Speciale di Montesilvano e un sistema di comunicazione per i sordo-muti, attraverso un`applicazione che caricheremo sui tablet che riusciremo ad acquistare».



«Miriamo a cambiare il sistema che ha gestito il rifiuto in Abruzzo in maniera poco trasparente», spiega ancora Anelli. «La gestione del materiale riciclato deve tornare in mano ai cittadini, e quindi in mano al comune, che troppo spesso ha avuto problemi di natura giudiziaria». Per avere informazioni sul progetto o per aderire a questa iniziativa info@montesilvano5stelle.it