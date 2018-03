Teramo. Crollo discarica La Torre, pm chiede 16 mesi di reclusione per Gianni Chiodi

TERAMO. Il pm di Teramo, Stefano Giovagnoni, ha chiesto la condanna ad un anno e quattro mesi di reclusione nei confronti dell'ex sindaco di Teramo, Gianni Chiodi (oggi presidente della Regione).

Stessa richiesta anche per l'ex vice sindaco, Berardo Rabuffo (oggi consigliere regionale) per il crollo della discarica La Torre di Teramo, per l'ex dirigente regionale del settore rifiuti Massimo Di Giacinto, per l'attuale dirigente Franco Gerardini e il dirigente comunale Nicola D'Antonio.

Richiesta di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato per l'ex predecessore Angelo Sperandio e per gli ex presidenti della Provincia di Teramo, Claudio Ruffini - oggi consigliere regionale Pd - ed Ernino D'Agostino. Con loro assoluzione richiesta anche per le dirigenti dell'Arta Maria Pia Gramenzi e Daniela Marcozzi Rozzi e l'ex dirigente provinciale Ferdinando Di Sanza. Per gran parte degli imputati cade in prescrizione la contestazione più importante, quella imputata sotto il capo A, ovvero di gestione abusiva della discarica. Il crollo avvenne a febbraio del 2006.



Nel corso della sua requisitoria, durata quasi tre ore, Giovagnoni ha sottolineato come la politica si è tirata indietro di fronte alle sue responsabiltà nella vicenda del crollo della discarica. Secondo il pm, infatti, le avvisaglie di un pesante rischio di tracimazione c'erano state un anno prima, con un piccolo smottamento sottovalutato: avrebbero dovuto intervenire - ha aggiunto Giovagnoni - ma la cosa è passata nel dimenticatoio.

La discarica cedette, secondo quanto ricostruito anche dai periti di questo processo, per la non corretta regimazione delle acque piovane, su cui avrebbe concorso anche il percolato e la mancata captazione del biogas: sull'invaso vuoto, inoltre, non sarebbe mai stato effettuato un rilievo topografico. Sull'impianto è stato poi effettuato un intervento di messa in sicurezza.

Il processo riprenderà il 25 giugno con le arringhe degli avvocati difensori e, probabilmente, anche la sentenza.